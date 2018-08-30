Минкульт получил больше контроля над Фондом кино

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Влияние Минкульта на фонд было ограничено, и Мединского такая ситуация не устраивала Максим Стулов / Ведомости

Правительство опубликовало на сайте новый устав государственного Фонда кино. По этому уставу Министерство культуры получило больше контроля над фондом: именно по представлению министерства правительство будет назначать членов совета фонда и его исполнительного директора. Также правительство отдало Министерству культуры часть полномочий учредителя фонда – министерство будет контролировать, как фонд тратит деньги на производство и прокат отечественных фильмов. Прежде часть этих полномочий министерство и так имело – но не по уставу, а по соглашению с фондом.

Инициатором перемен в уставе и системе управления фондом был Минкульт, точнее, министр культуры Владимир Мединский, рассказывали близкие к нему и фонду собеседники «Ведомостей».