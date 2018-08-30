Технологии / Медиа

Эрнст, Бондарчук и Бекмамбетов написали письмо в поддержку Фонда кино

Продюсеры и телекомпании просят Минкульт сохранить команду фонда
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Продюсеры и руководители нескольких телехолдингов обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой сохранить команду государственного Фонда кино. Письмо министру подписали 20 человек, «Ведомости» ознакомились с документом, в том числе с копией всех подписей. Сегодня утром это письмо было направлено в Минкульт, рассказали «Ведомостям» пятеро из них.

Последние три года были самыми успешными для российской киноиндустрии – сборы отечественных картин выросли вдвое, пишут авторы письма, успех стал во многом результатом слаженной работы Минкульта и Фонда кино. А поскольку по новому уставу фонда кандидатуру его исполнительного директора вносит для утверждения в правительство Минкульт, продюсеры и телехолдинги просят Мединского сохранить профессиональную эффективную команду фонда во главе с Антоном Малышевым.

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