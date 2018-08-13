Минкульт надеется взять под контроль Фонд кино

Статья опубликована в № 4629 от 13.08.2018 под заголовком: Министр увлекся кино

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Некоторые члены совета не видят причин для смены директора – кроме фактора Мединского Михаил Терещенко / ТАСС

Правительство вскоре может утвердить новый устав государственного Фонда кино, рассказали «Ведомостям» три человека – в правительстве и близкие к фонду. Инициатор изменений – министр культуры Владимир Мединский, утверждают они: Минкульт и разработал проект нового устава и в июле внес его в правительство.

Министр уже получил согласие на изменения у премьер-министра Дмитрия Медведева, знают два собеседника «Ведомостей», сейчас аппарат правительства работает над постановлением правительства. Представитель вице-премьера Ольги Голодец не смог ответить на запрос, представитель Фонда кино комментировать не стал, Минкульт на запрос не ответил.