Медведев утвердил правила идентификации пользователей мессенджеров

Если пользователь изменит сведения о себе или поменяет номер телефона, то ему нужно будет пройти процедуру заново Евгений Разумный / Ведомости

Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью операторов связи. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 27 октября, во вторник было опубликовано на портале правовой информации. Правила вступят в силу через 180 дней.

Согласно документу, мессенджеры должны будут проверять информацию о номере пользователя у его мобильного оператора. Как следует из постановления, для этого мессенджер направляет запрос оператору, а тот должен провести проверку и ответить в течение 20 минут. Если номера в базе оператора не окажется или оператор не ответит, мессенджер не зарегистрирует пользователя. Если же пользователь, уже прошедший проверку, позднее изменит сведения о себе или сменит номер телефона, то ему нужно будет пройти процедуру заново.

После регистрации каждый пользователь получит уникальный код идентификации в мессенджере. Мессенджер передаст эти данные оператору, и тот должен будет внести их в свою базу, указав, в каком именно приложении переписывается этот клиент.

Старым пользователям мессенджеров не придется проходить идентификацию, если данные, уже полученные от них сервисом, и сведения, имеющиеся у оператора, совпадут.

Если пользователь, ранее прошедший процедуру идентификации, расторгнет договор с оператором, то последний должен уведомить об этом мессенджер в течение суток. Мессенджер, в свою очередь, в течение 20 минут после получения такого уведомления обязан провести повторную идентификацию пользователя. Если сделать это не удалось, регистрация считается непройденной и пользователь не сможет использовать мессенджер, следует из документа.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров пояснил «Известиям», что анонимное использование мессенджеров мешает расследовать преступления. Кроме того, во время переписки пользователям важно знать, «кто на самом деле на другом конце линии», отметил Жаров. «Нынешнее постановление правительства – необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», – уверен он.

Пресс-служба МТС заявила газете, что требования технически выполнимы, но потребуют доработки оборудования. «Ведомости» ожидают комментариев от представителей «Мегафона», «Вымпелкома», Tele2, Whatsapp, Facebook, Telegram, Viber, «В контакте».

С 1 января 2018 г. вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы для мессенджеров за несоблюдение российского законодательства. Согласно документу, мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по абонентскому номеру. За нарушение закона предусмотрены штрафы до 1 млн руб. для юридических лиц.

В июле 2017 г. президент утвердил закон о мессенджерах, который ввел в законодательство понятие «мессенджер» и установил обязанности подобных сервисов. С 1 января 2018 г. вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), обязывающие мессенджеры идентифицировать пользователей по абонентскому номеру и предусматривающие штрафы для мессенджеров за несоблюдение законодательства. Согласно закону сведения об абонентском номере пользователей мессенджера могут передаваться третьим лицам только с согласия пользователей мессенджера.