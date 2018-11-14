Сотовая связь без интернета и голоса заинтересовала россиян

Такой тариф Yota выбрали около 100 000 человек, но он останется нишевой историей, убеждены эксперты

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Социальные сети и мессенджеры стали безлимитными Евгений Разумный / Ведомости

Первой тариф, в котором можно отказаться от голосовой связи и интернета, оплачивая только безлимитный трафик мессенджеров и соцсетей, предложила в марте 2018 г. «дочка» «Мегафона» – «Скартел» (работает под брендом Yota). На него уже перешли 16% пользователей в Москве и области, где действует эта опция, рассказал директор по продукту «Смартфон» Yota Артемий Пономарев.

В Москве безлимитный доступ к мессенджерам (WhatsApp, Viber, Skype или Facebook Messenger) стоит 15 руб. в месяц, каждая из соцсетей (Facebook, «Одноклассники», «В контакте» или Instagram) – 25 руб., столько же стоит доступ к Twitter. Неограниченный трафик на музыкальные приложения (одновременно на «Яндекс.Музыку», Apple.Music, «Google Музыку», Zvooq и Sound Cloud) стоит 40 руб., а доступ к YouTube – 60 руб.

Yota сочла эксперимент удачным и теперь запускает тарифный конструктор по всей стране со схожими расценками за сервисы.