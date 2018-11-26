Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google
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Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении Google, сообщил Роскомнадзор.
В конце октября Роскомнадзор сообщил, что намерен потребовать оштрафовать Google за неисполнение российского законодательства. Поисковик должен был подключиться к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России, но не сделал этого, объяснял Роскомнадзор. По российскому законодательству поисковые системы обязаны исключать из выдачи навечно заблокированные сайты, а также экстремистские ресурсы, детскую порнографию, продажу наркотиков и т. д. Роскомнадзор несколько месяцев назад напоминал Google о необходимости подключиться к реестру, но напоминание не помогло. Административный штраф за такое нарушение составляет от 500 000 до 700 000 руб.
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