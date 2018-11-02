Роскомнадзор запустил процедуру взыскания штрафа с Google

Alastair Grant / AP

Роскомнадзор направил Google уведомление о составлении протокола об административном нарушении, служба приглашает представителя поисковика для участия в этой процедуре, сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Само составление протокола состоится 26 ноября. «Ведомости» направили запрос в Google.

О том, что Google грозит штраф за административное правонарушение, стало известно на прошлой неделе.

Поисковик обязан, но не подключился к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России, объяснил тогда Роскомнадзор. Поисковики обязаны исключать из выдачи навечно блокированные в России сайты, напомнила служба, а также экстремистские ресурсы, детскую порнографию, продажу наркотиков и т. д.

По Кодексу об административных правонарушениях штраф за выдачу ссылок на сайты, заблокированные по решению суда, – 3000–5000 руб. для граждан, 30 000–50 000 руб. – для должностных лиц и 500 000–700 000 руб. – для юрлиц.

Решение о штрафе принимает суд, в который обращается Роскомнадзор. Если суд примет сторону Роскомнадзора, это будет первый такой штраф, выписанный крупной интернет-компании.

Роскомнадзор напомнил Google о необходимости подключиться к реестру еще несколько месяцев назад: служба обратилась в российское подразделение поисковика и его штаб-квартиру, сообщал Ампелонский, и напоминание результата не дало.

Неделю назад Роскомнадзор допускал, что службе не придется заводить административное дело, если поисковик оперативно исправит нарушения. Но в итоге служба решила запустить процедуру штрафа. Роскомнадзор уже уведомил Google по электронной почте и теперь направит уведомление на бумажном бланке в штаб-квартиру компании в США, чтобы соблюсти все процедуры, объяснил Ампелонский. Доставка, видимо, займет несколько недель, поэтому составление протокола и запланировано на конец ноября, уточнил он.