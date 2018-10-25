Роскомнадзор грозит штрафом компании Google
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Роскомнадзор сообщил, что потребует оштрафовать Google за неисполнение законодательства. Поисковик был обязан, но не подключился к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России, объяснил Роскомнадзор. Поисковики обязаны исключать из выдачи навечно блокированные в России сайты, напоминает служба, а также экстремистские ресурсы, детскую порнографию, продажу наркотиков и т. д.
Решение о штрафе примет суд, служба намерена обратиться за разбирательством в ближайшее время, обещал представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Если суд примет сторону Роскомнадзора, это будет первый такой штраф, выписанный крупной интернет-компании. По Кодексу об административных правонарушениях штраф за выдачу ссылок на сайты, заблокированные по решению суда, – 3000–5000 руб. для граждан, 30 000–50 000 руб. – для должностных лиц и 500 000–700 000 руб. – для юрлиц.
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