Роскомнадзор объявил сумму штрафа для Google

Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 000 руб. Manu Fernandez / AP

Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 000 руб., заявил руководитель ведомства Александр Жаров журналистам на правительственном часе в Совете Федерации. Он также подчеркнул, что служба может возбудить еще одно дело, если компания не начнет удалять противоправную информацию.

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 11 декабря в 2 часа дня рассмотрит дело Google и примет по нему решение о вынесении штрафа, уточнил в разговоре с «Ведомостями» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

В конце ноября ведомство составило протокол об административном правонарушении в отношении Google по ч. 1 ст. 13.40 КоАП (неисполнение обязанностей оператором поисковой системы). Она предусматривает штраф от 500 000 до 700 000 руб. для юридических лиц.

Причиной стало то, что поисковик не подключился к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России. По российскому законодательству поисковые системы обязаны исключать из выдачи навечно заблокированные сайты, а также экстремистские ресурсы, детскую порнографию, продажу наркотиков.

Ампелонский пояснял «Ведомостям», что Роскомнадзор сам вынесет решение о штрафе, так как у него есть такие полномочия. «ГИБДД может штрафовать нарушителей правил дорожного движения самостоятельно, а в суд отправляет только в случаях, когда речь идет о лишении прав. Так и у нас есть право штрафовать самостоятельно», – говорил он. Также Ампелонский отмечал, что Роскомнадзор может штрафовать Google до бесконечности – до тех пор, пока компания не подключится к реестру.

После двух часов Роскомнадзор объявил, что оштрафовал Google на 500 000 руб. – минимальную сумму, предусмотренную ч. 1 ст. 13.40 КоАП (Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы) для юридических лиц (она предполагает штраф в размере от 500 000 до 700 000 руб.).