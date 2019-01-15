Треть россиян не пользуется проводным интернетом

Максим Стулов / Ведомости

73 млн россиян старше 16 лет (то есть 61% взрослого населения) пользуются интернетом с мобильных устройств, говорится в отчете GfK. Год назад было 56%. Взрослые россияне все чаще выходят в интернет со смартфонов: в 2018 г. – 59%, или на 6 процентных пунктов больше, чем в 2017 г. С планшета в 2018 г. в интернет выходили 14% россиян, это на 6% меньше, чем в 2017 г.

Важный качественный сдвиг последнего времени – стремительный рост аудитории, которая пользуется только мобильным доступом, указывают авторы отчета. Год назад этот тип пользователей только обнаружился на рынке (18% среди всех взрослых пользователей интернета), а теперь их более трети, а именно 35%, посчитала GfK.

Интернет в скором будущем может стать прежде всего мобильным, и только во вторую очередь десктопным, прогнозирует руководитель отдела медиаисследований GfK Rus Сергей Кетов (в изложении пресс-службы): это означает смену приоритетов для разработчиков цифровых продуктов, для коммуникаций, рекламы. Производителям, ритейлерам и контент-провайдерам уже сейчас стоит убедиться, что их текущие продукты готовы для мобильных пользователей, считает Кетов.

По данным GfK, всего в 2018 г. интернетом пользовались 75,4% россиян старше 16 лет, то есть 90 млн человек. За год эта аудитория выросла на 3 млн и 2,4 п. п. Проникновение интернета среди молодежи и людей среднего возраста близко к предельным значениям, рост аудитории происходит в основном за счет людей старшего возраста, пишет GfK.

Аналитики GfK – не первые, кто говорит, что фиксированный интернет постепенно уступает мобильному. В августе – ноябре 2017 г. Deloitte провела опрос более 1000 человек (и города, и села, возраст от 16 до 65 лет) и выяснила, что исключительно к мобильному интернету подключалось чуть менее 16% российских домохозяйств. По данным Deloitte, этот показатель выше, чем во Франции (9,8% домохозяйств), но ниже, чем в Канаде и Турции (24,3 и 27,3%).

Медные и оптические интернет-кабели до сих пор есть не везде, объясняли появление исключительно мобильных пользователей интернета аналитики Deloitte: LTE-доступа на скорости 10–30 Мбит/с достаточно для решения большинства повседневных задач, и он недорог, так что незачем платить и за мобильный, и за проводной интернет.

Но хоронить проводной интернет рано, предупреждала Deloitte. Мобильный доступ пока не заменит его тем, кто смотрит ТВ и видео в высоком разрешении; он недостаточно быстр и надежен для телемедицины и образовательных сервисов. Но переход на сети сотовой связи пятого поколения с гигабитной скоростью передачи данных увеличит эффективность работы мобильных сетей, заключала Deloitte.