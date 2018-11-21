Технологии / Интернет и digital

В России может подорожать интернет

О повышении цен в следующем году задумывается большинство операторов
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Большинство российских интернет-операторов могут повысить тарифы на мобильный и проводной интернет. Таков итог проведенного интернет-ресурсом Telecom Daily опроса менеджеров 100 интернет-провайдеров , работающих в крупных городах России, проведенных Telecom Daily. В опросе участвовали менеджеры сотовых компаний, а также как крупных, так и небольших провайдеров, уточняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Более половины –  52% – менеджеров не сомневаются, что их компании в следующем году поднимут тарифы в пределах  10%. Почти треть опрошенных (29%) предупредили о неизбежности повышения тарифов даже больше, чем на 10%. Об отсутствии планов повышать расценки на интернет сказали только 11%. Еще 8% не исключили возможное снижение тарифов.

Главные риски и угрозы для бизнеса опрошенные менеджеры видят в резком ухудшении ситуации в экономике, падении платежеспособного спроса со стороны населения, а также в повышении налогов и акцизов, говорится в материалах Telecom Daily. Например, половина опрошенных упомянула о повышении НДС со следующего года. Дополнительными рисками компании считают курсов доллара и евро, а также расходы на выполнение  закона Яровой. Санкции со стороны США и стран ЕС считает проблемой лишь каждый девятый менеджер.

Схожий опрос Telecom Daily проводила и в 2017 г., но тогда менеджеры операторов говорили только об индексации тарифов на уровень инфляции, то есть не более чем на 4%, рассказывает Кусков. О возможном росте тарифов из-за целого набора неблагоприятных макроэкономических и регуляторных факторов операторы говорят впервые, утверждает он.

Повышение тариф на интернет уже началось.  Летом некоторые тарифы повысил второй по количеству абонентов оператор «Эр-телеком холдинг», а в ноябре повышать их начал «Ростелеком», напоминает Кусков. По его словам, на 5–7% выросли архивные тарифы «Ростелекома» оператора в Поволжье, на Урале и в части регионов Северо-Западного округа России.

Поэтапно индексация архивных тарифов затронет всю Россию, говорили ранее «Ведомостям» двое сотрудников «Ростелекома». По словам одного из них, повышение тарифов  пройдет волнами по всем регионам в течение нескольких месяцев и может колебаться от 5 до 7%. В абсолютном выражении тарифы вырастут ненамного – в среднем на 20–30 руб., уточнил собеседник «Ведомостей». «Ростелеком» пересматривает тарифы из-за общеэкономических факторов, в частности, повышения НДС и ослабление рубля, из-за которого дорожает импортный контент, утверждал он. Наконец, нужны средства на выполнение требований закона Яровой, рассказывал источник в «Ростелекоме».

Представители МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» отказались от комментариев. «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) анализирует прямое и косвенное влияние повышения НДС на экономику компании, говорит представитель компании Ольга Галушина.

Закон Яровой и повышение НДС ставят перед операторами вопрос о компенсации расходов, рассуждает сотрудник крупного российского оператора. Скорее всего операторы повысят тарифы соблюдая правильный баланс, чтобы для абонентов это было безболезненным, считает он.

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