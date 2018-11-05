«Ростелеком» повышает тарифы на интернет

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С января по сентябрь 2018 г. услуги интернет-доступа принесли «Ростелекому» 58,7 млрд руб. – чуть более 25% выручки оператора Андрей Гордеев / Ведомости

На прошлой неделе абоненты «Ростелекома» в соцсетях пожаловались на рост платы за домашний интернет. С 1 ноября плата за интернет повышается «в рамках общего повышения цен», цитируют двое из них сообщение оператора. О происходящем знает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, на 5–7% выросли архивные тарифы оператора в Поволжье, на Урале и в части регионов Северо-Западного округа России. Это подтвердил сотрудник «Ростелекома».

Поэтапно индексация архивных тарифов затронет всю Россию, говорят два сотрудника «Ростелекома». По словам одного из них, повышение тарифов волнами пройдет по всем регионам в течение нескольких месяцев и может колебаться от 5 до 7%. В абсолютном выражении тарифы вырастут ненамного – в среднем на 20–30 руб., уточняет собеседник «Ведомостей».