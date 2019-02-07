Экспорт софта и IT-услуг растет быстрее внутренних продаж

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Российские разработчики усиливают продажи на рынках развивающихся стран Евгений Разумный / Ведомости

Экспорт российского софта и IT-услуг рос быстрее продаж на внутреннем рынке и превысил их. Это следует из предварительного исследования ассоциации «Руссофт» о российской индустрии разработки софта.

В 2018 г. совокупный доход российских разработчиков вырос на 18% до $16,9 млрд (или 1,042 трлн руб.). Экспорт российских IT-продуктов и услуг достиг $10 млрд, что на 19% больше итога прошлого года, пишет «Руссофт». Зарубежные продажи продуктов превышали внутрироссийские ($4,7 млрд против $4,1 млрд) и росли быстрее: на 14% против 8%. Российские IT-услуги пользовались за границей куда большим спросом, чем внутри страны: $5,3 млрд против $2,1 млрд, но имели сопоставимый темп роста в 26 и 25% соответственно, сообщает «Руссофт». По наблюдениям ассоциации, продажи услуг (как внутри, так и за пределами страны) росли быстрее продаж продуктов: 26% против 12%.