Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4749 от 07.02.2019 под заголовком: Программный экспортный рост

Экспорт софта и IT-услуг растет быстрее внутренних продаж

Главный спрос идет из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки
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Экспорт российского софта и IT-услуг рос быстрее продаж на внутреннем рынке и превысил их. Это следует из предварительного исследования ассоциации «Руссофт» о российской индустрии разработки софта.

В 2018 г. совокупный доход российских разработчиков вырос на 18% до $16,9 млрд (или 1,042 трлн руб.). Экспорт российских IT-продуктов и услуг достиг $10 млрд, что на 19% больше итога прошлого года, пишет «Руссофт». Зарубежные продажи продуктов превышали внутрироссийские ($4,7 млрд против $4,1 млрд) и росли быстрее: на 14% против 8%. Российские IT-услуги пользовались за границей куда большим спросом, чем внутри страны: $5,3 млрд против $2,1 млрд, но имели сопоставимый темп роста в 26 и 25% соответственно, сообщает «Руссофт». По наблюдениям ассоциации, продажи услуг (как внутри, так и за пределами страны) росли быстрее продаж продуктов: 26% против 12%.

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Комментарии
Naissaar
09:48 07.02.2019
Ну да, кругом шпиены...
00
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