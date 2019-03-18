В России до конца 2019 года должно появиться регулирование оборота криптовалют
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Законопроект об использовании криптовалют в России должен быть принят до конца 2019 г., этого требуют рекомендации Financial Action Task Force (FATF, международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его слова передает «Интерфакс». Это будет отдельный закон, регулирующий выпуск и оборот «виртуальных активов» (так по терминологии FATF называются криптовалюты), уточнил в разговоре с «Ведомостями» Аксаков.
Законопроект «О цифровых финансовых активах» (ЦФА) был внесен в Госдуму в марте 2018 г. и в мае прошел первое чтение. Второе назначено на вторник, 19 марта. Но этот документ не регулирует оборот криптовалют, передает «Интерфакс» слова Аксакова. В открытых блокчейнах (таких, как биткойн или эфир) использовать российское право невозможно, поэтому от регулирования деятельности, связанной с ними, законодатели отказались, объяснял Аксаков в октябре 2018 г.
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