Почему создатель Android испугался своего детища

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Рик Майнер NOAM GALAI / GETTYIMAGES

Операционная система Android стоит сегодня на 88% смартфонов, гласят данные Strategy Analytics. Но еще 10 лет назад он казался мертворожденным проектом. На рынке доминировали операционные системы (ОС) производства Nokia, Blackberry, Microsoft – и стремительно рвался вверх Apple с его iOS. Как же Рику Майнеру вместе с Энди Рубином, Ником Сирсом и Крисом Уайтом удалось обогнать Apple, а остальные ОС загнать в рамки статистической погрешности?

Крутая парковка

Майнер всегда умел мыслить нестандартно. Он был аспирантом, когда Массачусетский университет Лоуэлл послал его в Пенсильванию продать местным бизнесменам компьютерную программу своих студентов. Научный руководитель Майнера приехал в аэропорт загодя. А вот от Майнера не было ни слуху ни духу, даже когда до вылета оставалось 45 минут. На звонок он ответил, что со вчерашнего дня доводил до ума презентацию, но вот-вот пойдет заводить машину. До окончания посадки оставалось пять минут, когда Майнер, тяжело дыша, вбежал в самолет. Научный руководитель поразился: как же ему удалось найти свободное место для парковки, ведь был канун Дня благодарения. «Элементарно, – ответил Майнер. – Я затормозил перед входом в аэропорт, оставил ключи в заведенной машине и побежал на рейс. Думаю, машину куда-нибудь отгонят, а мне влепят штраф» (цитата по журналу UMass Lowell). Так и произошло. Причем штраф оказался меньше, чем Майнер заплатил бы на платной парковке за неделю, на которую растянулась поездка.

Майнер родился 25 мая 1964 г. Поначалу он хотел выучиться на физика. Но страсть писать компьютерные игры победила, и в 1989 г. он получил диплом по информатике. Массачусетский университет Лоуэлл он благодарил за две вещи: во-первых, за практический уклон в обучении; во-вторых, за то, что обрел деловую хватку.

При университете есть центр, где студенты занимаются коммерческими разработками под присмотром преподавателей. С ним сотрудничают многие компании – от небольших до гигантов, как IBM и Siemens. Майнер быстро стал руководителем одной из команд. Однажды они из 7281 процессора собрали устройство, обрабатывающее графику в высоком разрешении. В другой раз сделали аппаратуру и написали ПО для видеоконференций по интернету. На презентации Майнер поговорил по видеосвязи с местной пиццерией и заказал еду пришедшим топ-менеджерам и бизнесменам. В итоге программу купил за $9000 стартап Avid Technology, который позже заработал миллиарды на видеомонтаже.