Роскомнадзор автоматизирует контроль за блокировкой запрещенных сайтов

Система будет проверять, как поисковики и анонимайзеры ограничивают доступ к запрещенным в России ресурсам

Денис Абрамов / Ведомости

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, подведомственно Роскомнадзору) заказало разработку системы, которая должна автоматически контролировать блокировку запрещенных в России сайтов поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами. Материалы об этом опубликованы на сайте госзакупок. Первым на них обратил внимание РБК.

Согласно конкурсной документации, начальная цена контракта – 25 млн руб. Итоги конкурса должны быть подведены 8 апреля, а система создана к декабрю 2019 г.

Система должна снизить стоимость круглосуточного контроля за исполнением блокировок за счет экономии времени и трудозатрат сотрудников. Согласно техническому заданию, обеспечивать работу системы будут одновременно не менее 20 человек.

Проконтролировать вручную исполнение закона об ограничении доступа ко всем анонимайзерам и VPN-сервисам невозможно, пояснил RNS пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский смысл создания системы. Кроме того, владельцы и администраторы VPN-сервисов и анонимайзеров получат доступ к актуальной версии единого реестра запрещенной информации, добавил Ампелонский.

По закону об анонимайзерах, вступившему в силу в ноябре 2017 г., поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обязывает поисковики исключить из поисковой выдачи навечно заблокированные в России интернет-ресурсы. Также к ФГИС должны подключаться и владельцы VPN-сервисов; если они не предоставят информацию о своих владельцах, им грозит штраф 50 000–300 000 руб. Но пока готовность подключиться к системе выражали только анонимайзеры российского происхождения – cameleo.ru, 2ip.ru, рассказывал РБК руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Сейчас для контроля блокировок руководство Роскомнадзора должно направить соответствующее задание, после чего сотрудник ГРЧЦ проверяет, доступны ли указанные в задании ресурсы в выдаче поисковой системы или через анонимайзер. Процесс должен занимать не более одного рабочего дня. В новую систему задания по контролю тех или иных сервисов будут подгружаться автоматически из «Реестра анонимайзеров». Максимальное время между получением данных о задании в системе и отправкой акта о проведении контроля, согласно техническому заданию, должно составлять не более 25 минут.

В сутки система должна обрабатывать 520 000 запросов к поисковым системам и VPN-сервисам.

В декабре 2018 г. за отказ подключиться к ФГИС Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 000 руб. В феврале источник в Роскомнадзоре говорил «Ведомостям», что компания начала удалять около 70% ссылок, попавших в реестр.