Минэнерго против монополии Игоря Ротенберга

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В России используют сотни поколений и производителей счетчиков, в единую систему их не объединить «Стриж»

Технологии передачи данных с интеллектуальных электросчетчиков в системы интеллектуального учета электроэнергии нет смысла закреплять нормативными актами. К такому выводу пришли на прошлой неделе участники совещания в Минэнерго («Ведомости» ознакомились с итоговым документом, его подлинность подтвердили представитель министерства и участник совещания).

Это был ответ Минкомсвязи: замминистра Алексей Соколов рекомендовал Минэнерго обязать всех использовать для передачи данных с умных счетчиков радиотехнологию LPWAN и протокол XNB – разработку компании «Современные радио технологии» (СРТ, работает под брендом «Стриж», подконтрольна старшему сыну Аркадия Ротенберга Игорю и Андрею Шипелову).

XNB – закрытый протокол: другие производители не могут его использовать, объяснял председатель технического комитета «Кибер-физические системы» при Росстандарте Никита Уткин. СРТ может оказаться монополистом на рынке умных счетчиков и интеллектуальных систем учета электроэнергии, опасался директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников.

Опасения напрасны, уверял представитель СРТ (в понедельник получить его комментарии не удалось): любой производитель оборудования может адаптировать свое устройство под XNB. Для этого компания открыто распространяет специальный комплект разработчика, с помощью которого сторонний разработчик сможет создать собственное устройство в технологии XNB. Также СРТ работает над созданием XNB-чипа, с помощью которого сторонние устройства могут работать на базе его протокола, отмечал представитель СРТ. Представитель Ротенберга отказался от комментариев.