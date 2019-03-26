«ТНТ-Premier» намерен собрать 5 млн подписчиков для сериалов

Максим Стулов / Ведомости

У «ТНТ-Premier» сейчас 600 000 подписчиков, рассказал в интервью «Ведомостям» директор ТНТ и управляющий директор субхолдинга «Газпром-медиа» Роман Петренко. По его словам, всего с начала работы сервиса хотя бы раз подписку оплатило 1,5 млн пользователей. Он подчеркивает, что одной подпиской часто пользуется не один человек, а семья. «Газпром-медиа» впервые раскрыл число подписчиков «ТНТ-Premier».

Свой видеосервис «Газпром-медиа» запустил в августе прошлого года. У сервиса несколько подписок – на сериалы, спорт и детский контент. Основная – на сериалы – стоит 129 руб. в месяц.

«ТНТ-Premier» запустился с сериала Семена Слепакова «Домашний арест» о коррупционном мэре. Позднее на платформе вышли такие сериалы, как «Звоните Ди Каприо» с Александром Петровым, «Год культуры» с Федором Бондарчуком, продолжение «Полицейского с Рублевки», «Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым и т. д.

«ТНТ-Premier» будет выпускать 10 оригинальных сериалов в год, рассчитывает Петренко, т. е. сериалов, которые будут эксклюзивно выходить только на этом сервисе. Он не раскрыл, какой бюджет потребуется для запуска такого потока контента.

Если «ТНТ-Premier» запустит достаточное количество суперхитов, то миллионы людей в России будут готовы платить за него подписку, уверен Петренко. Он рассчитывает, что у сервиса будет 5 млн подписчиков, что позволит окупать затраты на производство дорогих хитов.

Пока из видеосервисов больше всего платящих пользователей собрал онлайн-кинотеатр Ivi. К концу 2018 г. 1,2 млн человек регулярно платили сервису за единые покупки контента или за подписку, сообщал Ivi. Примерно половина из таких пользователей – подписчики. Получается, по числу подписчиков Ivi и «ТНТ-Premier» уже равны.