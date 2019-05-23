«Яндекс» сделал «Алису» домоправительницей

Андрей Гордеев / Ведомости

«Яндекс» научил голосового помощника «Алису» управлять устройствами умного дома, сообщил на конференции YaC 2019 директор «Яндекса» по искусственному интеллекту Михаил Биленко.

Пользователь «Алисы» может попросить ее включить свет или чайник, если эти устройства подключены к Wi-Fi и научены слушаться «Алису». Можно создать сценарий для голосового помощника – к примеру, в ответ на фразу «Алиса, доброе утро!» она включит свет, кофеварку и расскажет, сколько займет времени дорога до работы при нынешних пробках. Управлять домашними устройствами можно будет даже извне дома, через приложение с «Алисой» – например, через «Яндекс.Навигатор».

С «Алисой» уже работают устройства разных производителей, рассказал Биленко: умный дом «Яндекса» совместим с продукцией Samsung, Philips, Xiaomi, Redmond – умными лампочками, розетками, домашними электроприборами. Биленко заверил, что облачные платформы этих производителей уже подключены к «Яндексу», поэтому если такое устройство есть у пользователя, оно уже готово к работе с «Алисой». В будущем устройств станет больше, и все они будут выходить под логотипом «Работает с Алисой», компании Bosch, Elari, Perenio IoT, Sapfir и Z-Wave начнут работать с «Алисой» в ближайшее время.

Свое первое устройство – умную колонку «Яндекс.Станция» – компания представила год назад. Колонка работает на базе голосового помощника «Алиса» и умеет отвечать на запросы пользователей, например искать нужный музыкальный трек, подсказывать погоду. Станция также подключается к телевизору по проводу HDMI и может находить фильм в сервисах «Яндекса» и его партнеров – «Кинопоиск», ivi, Amediateka. С тех пор компания также выпустила «Яндекс.Телефон» и ряд партнерских устройств с «Алисой»: наушники Sony Experia Ear Duo, детские часы Elari KidPhone и умные колонки Irbis A, Dexp Smartbox и Elari SmartBeat. В I квартале 2019 г. компания впервые раскрыла, сколько заработала на продаже гаджетов – 222 млн руб.

Сегодня «Яндекс» также представил собственный стартовый набор устройств умного дома – для тех пользователей, у кого их пока нет. Он состоит из розетки (стоимостью 1190 руб.), лампочки (1190 руб.) и инфракрасного пульта (1390 руб.). Устройства можно будет купить на маркетплейсе «Беру!» и в сети «Связной», но когда – Биленко не сказал.

Еще одна новинка – устройство «Яндекс.Модуль», которое подключается к HDMI-порту телевизора и будет показывать видео сервисов «Яндекса» – «Яндекс.Эфир», «Кинопоиск», «Яндекс.Видео». В «Яндекс.Модуль» встроена «Алиса», с ее помощью можно будет управлять устройством. Его стоимость составит 1990 руб., продаваться оно будет с 23 мая на маркетплейсе «Беру!».