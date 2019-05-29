Интернет догоняет телевизор по охвату аудитории
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В день в интернет заходит в среднем 75% жителей крупных городов России, телевизор в день смотрит в среднем 70,4% горожан, следует из данных аналитической компании Mediascope за I квартал этого года (здесь и далее данные по россиянам старше 12 лет в городах с населением более 100 000 человек). Получается, по суточному охвату аудитории интернет в России уже обошел ТВ. Телеканалы продолжают собирать большую, чем интернет, месячную и недельную аудиторию, но и здесь разрыв сокращается. Молодые люди уже чаще пользуются интернетом, чем включают телевизор, и только зрители старше 45 лет остаются верны телеэфиру.
Для ТВ это системная проблема. Когда несколько лет назад крупные рекламодатели начали увеличивать расходы на интернет и телеканалам приходилось все активнее защищать свои позиции на рынке, главным аргументом телекомпаний стал как раз максимальный охват аудитории, который в России обеспечивал только эфир. Этот же аргумент и сейчас можно часто услышать от телекомпаний и представителей Национального рекламного альянса (НРА; продает рекламу практически на всех федеральных телеканалах).
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