Huawei купила технологии российской компании в области распознавания лиц

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Алгоритмы «Вокорда» обеспечивают распознавание лиц в 92% случаев ВОКОРД

О сделке Huawei «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании. Сделка была сложная. По данным ЕГРЮЛа, российская «дочка» китайской компании «Техкомпания Хуавэй» и гонконгская «Хуавэй диджитал технолоджиз ко., лимитед» стали владельцами компании «Игл софтлаб». Этой компании продал свои права на патенты и оборудование «Вокорд», говорит собеседник, близкий к одной из сторон сделки, и подтверждает человек, знающий ее условия. Также в «Игл софтлаб» переходит большинство сотрудников компании, уточняет один из них. О том, что Huawei купила интеллектуальную собственность «Вокорда» и часть команды, также знает собеседник в одной из компаний – разработчике биометрических технологий. В конце января об интересе Huawei к компании писал «Коммерсантъ».

«Игл софтлаб» учредили в декабре 2018 г. однофамильцы сооснователя и технического директора «Вокорда» Алексея Кадейшвили и совладельца компании Вячеслава Кузьмичева – Любовь Кадейшвили (до сделки ей принадлежало 23,6% компании) и Владимир Кузьмичев (6,43%). Акционерами компании также были фонды «С-групп венчурс» (17,67%, управляется «Севергрупп» Алексея Мордашова) и «Лидер-инновации» (44,17%, УК «Лидер»), которые одновременно являются основными владельцами «Вокорд софтлаба». У «Игл софтлаба» также было 14 миноритариев, как минимум шестеро, судя по информации в социальных сетях, публикациям и патентам, являются сотрудниками «Вокорда». Еще один бывший миноритарий, Олег Генин, – действующий гендиректор «Вокорд софтлаба». Все они 17 мая продали доли новому владельцу.