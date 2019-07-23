Правительство предложило создать единый ресурс с данными о россиянах

Сергей Коньков / ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании информационного ресурса, содержащего персональную информацию о каждом россиянине. Планируется, что информация будет предоставляться государственным органам и, в частности, избиркомам и многофункциональным центрам, сказано в законопроекте.

Помимо имени, фамилии и отчества ресурс будет содержать информацию о дате и месте рождения и смерти гражданина, СНИЛС и ИНН. Также в базе будет храниться такая информация, как пол, семейное положение и родственные связи.

Формировать и вести ресурс согласно законопроекту будет ФНС. Сведения в базу данных помимо ФНС будут подавать МВД, Минобороны, Минобрнауки, Министерство цифрового развития, Росморречфлот, а также Пенсионный фонд. Данные они будут подавать в электронной форме с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Дополнительных расходов федерального бюджета на создание ресурса не понадобится, утверждает правительство.

Законопроект разработан по указу президента Владимира Путина о дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины при расчетах с Пенсионным фондом, фондами социального и медицинского страхования, сказано в пояснительной записке. В ней также отмечается, что сейчас в России нет единого централизованного информационного ресурса, на котором содержались бы базовые данные о россиянах и который позволял бы получать полную и достоверную информацию о гражданине в рамках контроля за уплатой налогов.

Однако цели законопроекта гораздо шире, чем просто укрепление платежной дисциплины населения. В пояснительной записке сказано, что создание федерального ресурса повысит скорость и качество решений чиновников, сократит сроки оказания госуслуг, повысит эффективность социально-экономической политики государства. Также ресурс «обеспечит переход на качественно новый уровень» собираемости НДФЛ и позволит бороться с мошенничеством при получении социальной поддержки и уплате налогов, подчеркивается в записке.

В законопроекте и пояснительной записке не сказано, когда должен заработать ресурс. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 2022 г. с переходным периодом до конца 2025 г. К 2022 г. почти каждое ведомство должно будет разработать необходимый в своей сфере закон, чтобы ресурс начал работу. Например, ФНС к 2022 г. должна разработать новый Налоговый кодекс.