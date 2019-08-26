Snapchat впервые вошел в топ-5 социальных сетей в России

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Snapchat теперь пятая по размеру социальная сеть в России Евгений Разумный / Ведомости

Snapchat теперь пятая по размеру социальная сеть в России, следует из данных MediaScope за июнь 2019 г. Этот сервис очень популярен у подростков в США, но в России впервые вошел в список крупнейших соцсетей. MediaScope оценивает аудиторию интернет-проектов на настольных компьютерах и на мобильных устройствах среди пользователей 12–64 лет, проживающих в городах с населением более 100 000 человек.

Именно Snapchat первым запустил и придумал так называемый формат «историй» – публикацию фото и видео, которые исчезают спустя сутки после их публикации. Сейчас «истории» активно используют Instagram, Facebook и российская соцсеть «В контакте». В 2017 г. компания провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, всю компанию оценили в $25 млрд. В понедельник на 20.00 мск капитализация компании составляла $22,2 млрд. Больше всего Snapchat популярен у американских пользователей, а молодые люди 12–17 лет предпочитают его любой другой соцсети. Так, в 2018 г. хотя бы раз в месяц Snapchat пользовались больше 16 млн подростков в США, а Instagram и Facebook – 12,8 млн и 11,5 млн соответственно, сообщала аналитическая компания eMarketer. Если брать аудиторию всех возрастов, то на Snapchat приходится больше трети всех пользователей соцсетей в США, это четвертый показатель после Facebook, Instagram и Pinterest. Впрочем, недавно eMarketer предупредил инвесторов Snapchat, что в этом году сервис впервые может потерять аудиторию. Аналитики сослались на многочисленные жалобы на новый интерфейс сервиса, который стал доступен всем его пользователям в 2018 г.