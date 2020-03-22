BBK Electronics вошла в топ-5 по продажам смартфонов в России

BBK Electronics хорошо известна российским покупателям электроники еще с 2000-х гг. как производитель телевизоров, DVD-плейеров, домашних кинотеатров и проч. По данным Gartner, принадлежащий ей бренд смартфонов Oppo занял в IV квартале 2019 г. 5-е место по поставкам этих устройств на мировой рынок (7,5% в натуральном выражении). А в декабре прошлого года и январе 2020 г. BBK впервые добралась до 5-го места в России: ее бренды, среди которых Oppo, Vivo, Realme и OnePlus, заняли 5,2% российского рынка смартфонов в штуках. Это следует из материалов компании – партнера нескольких производителей электроники, с которыми ознакомились «Ведомости». Эти данные подтвердил сотрудник одной из крупнейших электронных розничных сетей.