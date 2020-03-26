Отправленные на удаленную работу москвичи занимаются личными делами
Они ездят по городу, ходят по магазинам, смотрят онлайн-видео
Удаленная работа предоставила москвичам дополнительные возможности, показывают данные интернет-сервисов и провайдеров: люди позволяют себе отвлекаться на посещение магазинов и просмотр кино в интернете.
Начиная с 3 марта доля дневных поездок на такси по Москве выросла на 20%, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы «Ситимобил», а вот количество утренних и вечерних заказов снизилось. Люди не едут на работу утром, но выбираются куда-то днем и предпочитают общественному транспорту такси, объяснил собеседник «Ведомостей».
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