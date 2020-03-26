Отправленные на удаленную работу москвичи занимаются личными делами

Начиная с 3 марта доля дневных поездок на такси по Москве выросла на 20%, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы «Ситимобил», а вот количество утренних и вечерних заказов снизилось. Люди не едут на работу утром, но выбираются куда-то днем и предпочитают общественному транспорту такси, объяснил собеседник «Ведомостей».