Российский рынок смартфонов вернулся к росту

Российский рынок смартфонов в июне вернулся к росту после снижения в апреле и сопоставимых с прошлым годом продаж в мае, подсчитала «М.видео-Эльдорадо». В первый месяц лета продажи год к году выросли на 13% в штуках и на 20% в деньгах. В целом по итогам первого полугодия в России спрос на смартфоны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5% в натуральном выражении и на 7,5% в денежном, следует из материалов «М.видео-Эльдорадо». За первую половину 2020 г. в России было продано 14 млн смартфонов, а выручка от продаж составила 232 млрд руб., отмечают их авторы.