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Российский рынок смартфонов вернулся к росту

Эксперты объясняют это снижением ставок по кредитам, появлением новых моделей и акциями ритейлеров
Ангелина Кречетова
Евгений Разумный / Ведомости

Российский рынок смартфонов в июне вернулся к росту после снижения в апреле и сопоставимых с прошлым годом продаж в мае, подсчитала «М.видео-Эльдорадо». В первый месяц лета продажи год к году выросли на 13% в штуках и на 20% в деньгах. В целом по итогам первого полугодия в России спрос на смартфоны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5% в натуральном выражении и на 7,5% в денежном, следует из материалов «М.видео-Эльдорадо». За первую половину 2020 г. в России было продано 14 млн смартфонов, а выручка от продаж составила 232 млрд руб., отмечают их авторы.

В МТС считают, что продажи смартфонов в натуральном и денежном выражении были чуть ниже – 13,5 млн шт. и 222 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных