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Instagram-блогер создаст виртуального сотового оператора для подписчиков

Вряд ли он на этом заработает, говорят эксперты
Павел Клевошин
Виртуальные операторы запускаются для объединения абонентов в комьюнити или как часть большой экосистемы – например, для сбора дополнительных данных о клиентах /Личный архив

MVNO блогера и предпринимателя Ходжаева будет работать на сетях оператора Tele2 при содействии компании Next Mobile, сообщил «Ведомостям» человек, знакомый с менеджерами нескольких сотовых операторов, и подтвердил сам Ходжаев. Проект планируется запустить в сентябре, уточнил председатель совета директоров Next Mobile Андрей Скопинский.

Говорит о скором запуске и представитель Tele2. Он пояснил, что идею запуска MVNO предложила блогеру сама Tele2, Next Mobile же реализует для Ходжаева технические решения («мы предлагаем ему спецусловия, касающиеся, например, интерконнекта», уточнил представитель). Кроме того, Next Mobile и сам блогер инвестируют в сим-карты нового оператора, а также в их дистрибуцию. Виртуальный оператор будет работать по агентской модели на базе специальной платформы Tele2, которая позволяет запускать MVNO небольшим игрокам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных