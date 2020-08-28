Instagram-блогер создаст виртуального сотового оператора для подписчиков

Говорит о скором запуске и представитель Tele2. Он пояснил, что идею запуска MVNO предложила блогеру сама Tele2, Next Mobile же реализует для Ходжаева технические решения («мы предлагаем ему спецусловия, касающиеся, например, интерконнекта», уточнил представитель). Кроме того, Next Mobile и сам блогер инвестируют в сим-карты нового оператора, а также в их дистрибуцию. Виртуальный оператор будет работать по агентской модели на базе специальной платформы Tele2, которая позволяет запускать MVNO небольшим игрокам.