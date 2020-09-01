Huawei увеличила инвестиции в Россию из-за санкций США

Huawei увеличила инвестиции в Россию из-за санкций СШАСредства будут направлены на расширение научно-исследовательских центров
«После того как США включили нас в санкционный список, мы перевели инвестиции из Америки в Россию», – заявил основатель Huawei Рен Чжэнфэй в ходе визита в Шанхайский университет. Его цитирует издание South China Morning Post. «Мы увеличили штат разработчиков в России и подняли им зарплаты», – отметил Рен Чжэнфэй. Речь идет об инвестициях в R&D (исследования и разработки), уточнил человек, знакомый с менеджерами Huawei. При этом, по его словам, Huawei планирует закрыть центр исследований и разработок в США.
Год назад Huawei уже заявляла о намерении расширить российские операции, писали «Ведомости» ранее. На тот момент функционировали два офиса: в Москве и Санкт-Петербурге, где работали 400 и 150 человек соответственно. Сейчас, согласно данным официального сайта Huawei, R&D-центры работают также в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Минске. Вместе они образуют Российский исследовательский институт Huawei (Huawei Russian Research Institute, RRI). В общей сложности в российском R&D-подразделении компании уже работает порядка 800–900 человек, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к Huawei. План нанять еще 1000 человек до 2024 г. остался прежним, заявил источник «Ведомостей», не уточнив цифру нанятых с прошлого года сотрудников.
По словам собеседника «Ведомостей», также рассматривается возможность открытия R&D-центра в Казани, но проект пока находится в стадии разработки. R&D-центр – это не только офис, но прежде всего команда исследователей и разработчиков, которая будет работать над развитием одного из фундаментальных направлений, входящих в сферу интересов компании, подчеркнул источник. Как только в Казани удастся сформировать команду, можно будет говорить о появлении R&D-центра и физического офиса, надеется он.
Россия – одна из немногих стран в мире с развитой математической школой и возможностью нанять большое количество программистов, отмечает гендиректор компании-разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров. В краткосрочной перспективе инициативы Huawei приведут к увеличению зарплат, поскольку Huawei готова платить в 2–2,5 раза выше рынка, считает он. В долгосрочной перспективе в стране появятся высококлассные руководители с опытом работы в крупной международной IT-корпорации, прогнозирует Комиссаров. Когда им становится тесно в рамках Huawei, они изучают рынок и уходят на другие позиции, утверждает он.
В регионах уровень разработчиков зачастую не уступает столичному: многие компании предпочитают не перевозить талантливых и перспективных специалистов из города в город, а развивать их и «прокачивать» регион, усиливать сообщество на местах, отмечает руководитель группы по работе с брендом работодателя СКБ «Контур» Дарья Зубова. Как следствие, общий уровень разработчиков в регионе растет, как и конкуренция внутри страны, говорит она.
Huawei не первая, кто объявляет масштабную программу по набору IT-специалистов в России, отмечает гендиректор компании «Мегаплан» (занимается разработкой корпоративных систем управления) Сергей Козлов. Чем больше рубль проседает относительно доллара, тем выгоднее для международных компаний с валютной выручкой набирать кадры в России, рассуждает он. Важно понимать, что речь не идет о высококвалифицированных кадрах: больше половины подобных наборов будут составлять джуниоры, а также тестировщики, при этом Huawei вполне сможет предложить рынку вакансии с зарплатой на 20–40% выше среднего, полагает Козлов.
R&D-офисы в России есть также у Microsoft, SAP, Intel и др. Российское R&D-подразделение Microsoft непосредственно отвечает за разработку и поддержку линейки бизнес-приложений Dynamics 365 более чем для 40 стран мира, рассказал «Ведомостям» представитель компании. SAP инвестирует в России в Центры цифрового лидерства (ЦЦЛ) говорит его представитель. Центр в Москве стал восьмым подобным центром SAP в мире, инвестиции в строительство составили 20 млн евро, сообщил гендиректор SAP CIS Андрей Филатов. В общей сложности в SAP Labs в СНГ трудятся около 270 человек, они заняты локализацией и адаптацией глобальных решений SAP, исследованиями и разработкой в сфере облачных технологий, больших данных и вычислений в реальном времени и проч., перечисляет Филатов.
В этом году центру Intel в Нижнем Новгороде исполнится 20 лет , сегодня в нем работает более 1000 сотрудников. В марте компания открыла новый офис в Нижнем Новгороде, рассказала «Ведомостям» директор Intel в Росcии Наталья Галян. В данный момент у Intel актуальны 89 вакансий, с начала года к исследованиям в России присоединилось 190 человек, отмечает Галян.