Huawei увеличила инвестиции в Россию из-за санкций США

R&D-офисы в России есть также у Microsoft, SAP, Intel и др. Российское R&D-подразделение Microsoft непосредственно отвечает за разработку и поддержку линейки бизнес-приложений Dynamics 365 более чем для 40 стран мира, рассказал «Ведомостям» представитель компании. SAP инвестирует в России в Центры цифрового лидерства (ЦЦЛ) говорит его представитель. Центр в Москве стал восьмым подобным центром SAP в мире, инвестиции в строительство составили 20 млн евро, сообщил гендиректор SAP CIS Андрей Филатов. В общей сложности в SAP Labs в СНГ трудятся около 270 человек, они заняты локализацией и адаптацией глобальных решений SAP, исследованиями и разработкой в сфере облачных технологий, больших данных и вычислений в реальном времени и проч., перечисляет Филатов.