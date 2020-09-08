Инвесторы заинтересовались развивающим софтом для детей

Инвесторы заинтересовались развивающим софтом для детейГруппа компаний Prytek вложила $4 млн в разработчика мобильного приложения «Сказбука»
Интерес к «Сказбуке» проснулся у сооснователя технологической группы компаний Prytek Игоря Рыбакова после случая, произошедшего с его младшей дочерью, рассказал «Ведомостям» предприниматель. Приехав в Хорватию, она долго не могла самостоятельно изучить латинский алфавит. «Сказбука» оказалась приложением, при помощи которого девочка с легкостью и в развлекательном формате смогла его выучить, говорит Рыбаков. После этого предприниматель провел встречу с основателем Zebrainy Ltd, разработавшей «Сказбуку», Кешей Скирневским, предложив ему сотрудничество.
В итоге группа вложила в компанию Zebrainy, разработавшую «Сказбуку», $4 млн, рассказал «Ведомостям» представитель Рыбакова и подтвердили в пресс-службе Prytek. Доля, которую получила Prytek в результате сделки, не разглашается.