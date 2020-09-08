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Инвесторы заинтересовались развивающим софтом для детей

Группа компаний Prytek вложила $4 млн в разработчика мобильного приложения «Сказбука»
Павел Клевошин
«Сказбука» – это мобильное приложение для обучения детей от 2 до 6 лет алфавиту, арифметике, логике, а также для развития эмоционального интеллекта /skazbuka.com

Интерес к «Сказбуке» проснулся у сооснователя технологической группы компаний Prytek Игоря Рыбакова после случая, произошедшего с его младшей дочерью, рассказал «Ведомостям» предприниматель. Приехав в Хорватию, она долго не могла самостоятельно изучить латинский алфавит. «Сказбука» оказалась приложением, при помощи которого девочка с легкостью и в развлекательном формате смогла его выучить, говорит Рыбаков. После этого предприниматель провел встречу с основателем Zebrainy Ltd, разработавшей «Сказбуку», Кешей Скирневским, предложив ему сотрудничество.

В итоге группа вложила в компанию Zebrainy, разработавшую «Сказбуку», $4 млн, рассказал «Ведомостям» представитель Рыбакова и подтвердили в пресс-службе Prytek. Доля, которую получила Prytek в результате сделки, не разглашается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных