Инвесторы заинтересовались развивающим софтом для детей

Интерес к «Сказбуке» проснулся у сооснователя технологической группы компаний Prytek Игоря Рыбакова после случая, произошедшего с его младшей дочерью, рассказал «Ведомостям» предприниматель. Приехав в Хорватию, она долго не могла самостоятельно изучить латинский алфавит. «Сказбука» оказалась приложением, при помощи которого девочка с легкостью и в развлекательном формате смогла его выучить, говорит Рыбаков. После этого предприниматель провел встречу с основателем Zebrainy Ltd, разработавшей «Сказбуку», Кешей Скирневским, предложив ему сотрудничество.