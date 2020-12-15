Apple Pay в России бьет рекорды

В 2020 г. Россия стала второй страной в мире по количеству пользователей платежной системы Apple Pay, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к двум компаниям – партнерам международных платежных систем. На 1-м месте по количеству подписчиков Apple Pay – США, на третьем – Великобритания, уточняет один из источников. В российском представительстве Apple эту информацию не прокомментировали.