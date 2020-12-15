Apple Pay в России бьет рекорды

Apple Pay в России бьет рекордыРФ на 2-м месте в мире по количеству пользователей платежного сервиса
В 2020 г. Россия стала второй страной в мире по количеству пользователей платежной системы Apple Pay, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к двум компаниям – партнерам международных платежных систем. На 1-м месте по количеству подписчиков Apple Pay – США, на третьем – Великобритания, уточняет один из источников. В российском представительстве Apple эту информацию не прокомментировали.
В России активно 20–25 млн iPhone, поддерживающих Apple Pay, рассказал источник «Ведомостей». Платежи также осуществляются с помощью умных часов Apple Watch, есть опция бесконтактных платежей у планшетов iPad, товары и услуги в интернет-магазинах с помощью Apple Pay можно оплачивать на компьютерах iMac, отмечает он.
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