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Алексей Волин возглавит «Космическую связь»

Нынешний гендиректор компании Юрий Прохоров может остаться в компании
Валерий Кодачигов
Алексей Волин возглавит «Космическую связь» /Григорий Сысоев / РИА Новости

Прохоров возглавляет ГПКС с 2010 г., но с мая прошлого года он является исполняющим обязанности гендиректора. Нового контракта Прохорову не предлагают, вскоре у компании будет новый глава, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с менеджментом предприятия и чиновниками профильных ведомств.

По их словам, смена первого лица ФГУПа – вопрос ближайшего времени. Не исключено, что Прохоров останется в ГПКС на должности советника или заместителя гендиректора, отметил один из них. Наиболее вероятным преемником Прохорова источники «Ведомостей» назвали бывшего заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. Сам Волин не стал обсуждать вопрос своего трудоустройства с «Ведомостями», при этом не опровергнув варианта с ГПКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных