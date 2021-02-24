Алексей Волин возглавит «Космическую связь»Нынешний гендиректор компании Юрий Прохоров может остаться в компании
Прохоров возглавляет ГПКС с 2010 г., но с мая прошлого года он является исполняющим обязанности гендиректора. Нового контракта Прохорову не предлагают, вскоре у компании будет новый глава, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с менеджментом предприятия и чиновниками профильных ведомств.
По их словам, смена первого лица ФГУПа – вопрос ближайшего времени. Не исключено, что Прохоров останется в ГПКС на должности советника или заместителя гендиректора, отметил один из них. Наиболее вероятным преемником Прохорова источники «Ведомостей» назвали бывшего заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. Сам Волин не стал обсуждать вопрос своего трудоустройства с «Ведомостями», при этом не опровергнув варианта с ГПКС.