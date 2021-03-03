«Сбер» создает единого продавца рекламы для своей экосистемы

Команда «Сбера» начала пополняться выходцами из «Газпром-медиа» после того, как летом 2020 г. старшим вице-президентом банка стала Татьяна Доброхвалова, бывший первый заместитель гендиректора «Газпром-медиа». В зону ее ответственности вошло развитие компаний экосистемы «Сбера» в сфере медиа и рекламы, а также партнерские программы в этих индустриях. Осенью 2020 г. Доброхвалова также стала гендиректором Rambler Group. В сентябре «Сбер» объявил о покупке 100% сервиса Zvooq (теперь «СберЗвук»). Выходец из «Газпром-медиа» Михаил Ильичев, возглавлявший Rutube в 2009–2011 гг., был гендиректором Zvooq до его продажи, сохранил должность и после сделки. А бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» Сергей Шишкин в ноябре 2020 г. стал владельцем 100% ООО «Медианна» – этому юрлицу принадлежит 80% «Рамблер & Ко», через которое Rambler Group управляет своими СМИ (такая структуризация собственности понадобилась «Сберу», чтобы выполнить требование закона, ограничивающее 20% участие иностранцев в капитале учредителя российского СМИ, – поскольку среди акционеров «Сбера» есть юрлица-нерезиденты, банк не мог стать владельцем 100% Rambler).