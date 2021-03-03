«Сбер» создает единого продавца рекламы для своей экосистемы

«Сбер» создает единого продавца рекламы для своей экосистемыПроект возглавит Наталья Дмитриева из Gazprom-Media Digital
Гендиректор селлера онлайн-видеорекламы Gazprom-Media Digital (GPMD) Наталья Дмитриева переходит на работу в «Сбер», рассказал «Ведомостям» источник в Национальном рекламном альянсе (GPMD входит в компанию НСК, являющуюся технологическим партнером альянса). О новом назначении Дмитриевой знают также источники, близкие к Rambler Group и GPMD, и топ-менеджер одной из рекламных групп. По словам одного из собеседников «Ведомостей», 5 марта – последний рабочий день Дмитриевой в GPMD.
Дмитриева возглавит селлерскую структуру, которая будет продавать рекламные возможности всей экосистемы «Сбера», сообщил источник в Национальном рекламном альянсе (НРА). Первоначально она будет курировать монетизацию проектов холдинга Rambler Group, консолидированного «Сбером» осенью 2020 г. При этом собеседники «Ведомостей» расходятся в ответах на вопрос, какую должность займет Дмитриева. Ей предложили одну из руководящих позиций в Rambler Group, говорит источник в НРА, добавляя, что перед ней поставлена задача масштабировать селлерскую структуру, консолидировав продажи рекламы во всех активах «Сбера», в которых предусмотрена рекламная монетизация. Источник, близкий к Rambler Group, утверждает, что Дмитриева возглавит агентство Index20. Эта компания выполняет функции рекламного селлера Rambler Group, с ней заключается большая часть контрактов холдинга на размещение рекламы.
Дмитриева отказалась от комментариев. В «Сбере» не ответили на запрос «Ведомостей».
В цифровой экосистеме «Сбера» сегодня более десятка направлений, следует из информации на сайте банка. Прежде всего это сервисы в сфере электронной коммерции (продажа и доставка товаров и услуг), а также развлекательные проекты – онлайн-кинотеатр «Окко», холдинг Rambler Group, музыкальный сервис «СберЗвук». Rambler – один крупнейших российских медиахолдингов, ему принадлежит более 30 интернет-ресурсов, в частности Lenta.ru, «Газета.Ru», «Афиша», «Секрет фирмы», Championat.com. В месяц цифровые активы холдинга посещают 168 млн уникальных пользователей, следует из собственных данных группы со ссылкой на «Яндекс.Метрики». Рекламу в проектах Rambler сегодня продает как сам холдинг, так и его партнеры. Реализацией видеорекламы занимается GPMD, монетизацией за пределами России – Google. Холдинг является партнером рекламной сети «Яндекса», но при этом заключает и прямые контракты с рекламодателями.
Дмитриева на рынке интернет-рекламы известна как создатель и бессменный глава продавца видеорекламы GPMD, созданного «Газпром-медиа». В начале 2011 г. она стала директором по маркетингу в Rutube, а к концу года на базе коммерческой дирекции видеопортала был создан селлер GPMD. В 2016 г. «Газпром-медиа» стал одним из учредителей НРА – крупнейшего продавца рекламы в России, технологическому партнеру альянса – компании НСК были переданы 70% GPMD. Осенью 2019 г. Дмитриева по совместительству возглавила дирекцию развития онлайн-продаж НРА. В годовом отчете «Газпром-медиа» за 2019 г. указано, что доля GPMD на рынке видеорекламы составляет 35%. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ООО «ГПМ-диджитал» (юрлицо GPMD) в 2019 г. составила 3,3 млрд руб.
Команда «Сбера» начала пополняться выходцами из «Газпром-медиа» после того, как летом 2020 г. старшим вице-президентом банка стала Татьяна Доброхвалова, бывший первый заместитель гендиректора «Газпром-медиа». В зону ее ответственности вошло развитие компаний экосистемы «Сбера» в сфере медиа и рекламы, а также партнерские программы в этих индустриях. Осенью 2020 г. Доброхвалова также стала гендиректором Rambler Group. В сентябре «Сбер» объявил о покупке 100% сервиса Zvooq (теперь «СберЗвук»). Выходец из «Газпром-медиа» Михаил Ильичев, возглавлявший Rutube в 2009–2011 гг., был гендиректором Zvooq до его продажи, сохранил должность и после сделки. А бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» Сергей Шишкин в ноябре 2020 г. стал владельцем 100% ООО «Медианна» – этому юрлицу принадлежит 80% «Рамблер & Ко», через которое Rambler Group управляет своими СМИ (такая структуризация собственности понадобилась «Сберу», чтобы выполнить требование закона, ограничивающее 20% участие иностранцев в капитале учредителя российского СМИ, – поскольку среди акционеров «Сбера» есть юрлица-нерезиденты, банк не мог стать владельцем 100% Rambler).
«Сбер» давно планирует собрать единую систему из собственных активов, которые предполагают рекламную монетизацию, указывает digital-директор рекламной группы OMD OM Антон Ефимов. Ранее банк объединил продажи рекламы на своих банкоматах и запустил рекламные продукты, рассчитанные на малый и средний бизнес, напоминает он. Президент Ассоциации коммуникационных агентств России, экс-глава селлера «Газпром-медиа» Сергей Пискарев резюмирует: если у проектов экосистемы «Сбера» достаточно инвентаря, который можно монетизировать, то создание собственного селлера рекламы – напрашивающийся шаг.