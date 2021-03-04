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Российские процессоры сделают на Тайване

Для производства отечественных разработок в России нет подходящих производств
Екатерина Кинякина
Несмотря на то что процессор «Элвис» будет считаться российской разработкой, производить его все равно придется на фабриках тайваньской TSMC /YAY / ТАСС

НПЦ «Элвис» разработал микропроцессор, подходящий для использования в мобильных устройствах, рассказали «Ведомостям» два источника на российском рынке электроники. Это, в частности, позволит создавать смартфоны на отечественной компонентной базе, утверждают они. Уже к 2022 г. «Элвис» планирует поставлять на рынок несколько сотен тысяч процессоров, утверждает один из собеседников «Ведомостей».

Представитель «Элвиса» подтвердил, что компания планирует в ближайшее время представить три процессора: для систем с искусственным интеллектом, для планшетов и телефонов с «доверенной средой» и третий чип – со сверхэффективным энергопотреблением для устройств интернета вещей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных