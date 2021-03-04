Российские процессоры сделают на Тайване

НПЦ «Элвис» разработал микропроцессор, подходящий для использования в мобильных устройствах, рассказали «Ведомостям» два источника на российском рынке электроники. Это, в частности, позволит создавать смартфоны на отечественной компонентной базе, утверждают они. Уже к 2022 г. «Элвис» планирует поставлять на рынок несколько сотен тысяч процессоров, утверждает один из собеседников «Ведомостей».