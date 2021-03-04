Российские процессоры сделают на Тайване

Российские процессоры сделают на ТайванеДля производства отечественных разработок в России нет подходящих производств
НПЦ «Элвис» разработал микропроцессор, подходящий для использования в мобильных устройствах, рассказали «Ведомостям» два источника на российском рынке электроники. Это, в частности, позволит создавать смартфоны на отечественной компонентной базе, утверждают они. Уже к 2022 г. «Элвис» планирует поставлять на рынок несколько сотен тысяч процессоров, утверждает один из собеседников «Ведомостей».
Представитель «Элвиса» подтвердил, что компания планирует в ближайшее время представить три процессора: для систем с искусственным интеллектом, для планшетов и телефонов с «доверенной средой» и третий чип – со сверхэффективным энергопотреблением для устройств интернета вещей.
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