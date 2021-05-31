Совладельцы НКК предъявили счет президенту компании

Совладельцы НКК предъявили счет президенту компанииОни требуют более 770 млн рублей за изменение устава дочерней структуры
Евгений Лачков и Леонид Гольденберг (владеют по 32% уставного капитала НКК) направили Александру Калинину (президент и собственник 33% корпорации) предысковое заявление, в котором они требуют выплатить им по 130,4 млн руб. (копия документа есть у «Ведомостей»). Самой НКК, по их мнению, Калинин должен заплатить еще чуть менее 509,5 млн руб. Общая сумма претензий составляет около 770,5 млн руб. В случае, если они не будут удовлетворены, Гольденберг и Лачков обратятся с иском к Калинину в Арбитражный суд Москвы, говорится в заявлении. Сам иск будет подан в ближайшее время, пообещал представляющий их интересы юрист.
Претензии Лачкова и Гольденберга касаются изменений, внесенных в устав группы компаний «Аквариус», принадлежащей НКК, в апреле этого года. Они утверждают, что поправки блокируют совершение сделок с бумагами «Аквариуса» без согласия всех его акционеров. При этом теперь все ключевые для «Аквариуса» вопросы, в частности крупные сделки, изменения уставного капитала и устава, определение основных направлений деятельности, назначение гендиректора, должны решаться 99% голосов, сообщают они. Даже миноритарные акционеры «Аквариуса» могут фактически блокировать любые решения, просто не участвуя в их обсуждении по тем или иным причинам, следует из заявления.