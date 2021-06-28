«Новбиотех» предложил обрабатывать сельхозкультуры лазером с воздуха для урожайности

О разработке «Новбиотеха» (Великий Новгород) «Ведомостям» рассказали в АНО «Платформа «Национальной технологической инициативы» (НТИ), при поддержке которой осуществляется проект. Лазерная установка «Новбиотеха» крепится на дрон, который обрабатывает (подсвечивает) посевы с высоты 10–20 м в ночное время. На разных фазах созревания облучение лазером позволяет увеличить урожайность сельхозкультур в среднем на 10–35% в зависимости от качества посевного материала, уверяют в «Новбиотехе».