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«Новбиотех» предложил обрабатывать сельхозкультуры лазером с воздуха для урожайности

Эксперты вежливо пожимают плечами
Татьяна Исакова
Laboratory of Autonomous Robotic Systems

О разработке «Новбиотеха» (Великий Новгород) «Ведомостям» рассказали в АНО «Платформа «Национальной технологической инициативы» (НТИ), при поддержке которой осуществляется проект. Лазерная установка «Новбиотеха» крепится на дрон, который обрабатывает (подсвечивает) посевы с высоты 10–20 м в ночное время. На разных фазах созревания облучение лазером позволяет увеличить урожайность сельхозкультур в среднем на 10–35% в зависимости от качества посевного материала, уверяют в «Новбиотехе».

«Растения живут фотосинтезом, поэтому свет различной длины волны, разного спектра оказывает на них возбуждающее действие, – объясняет гендиректор «Новбиотеха» Наталья Севостьянова. – Многолетние исследования показали эффективность воздействия света синего и красного спектров. Свет трансформируется в энергию химических связей, активируется рост растений, переход к образованию генеративных органов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных