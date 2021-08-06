Сотовые операторы получат господдержку на дорогах

Речь на совещании шла об электрификации объектов связи, расположенных вдоль трасс и небольших населенных пунктов. «Ключевой барьер для создания инфраструктуры вдоль дорог – стоимость подключения базовых станций к электричеству, – доложил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. – Она зачастую в десятки раз превышает стоимость оборудования. Обременяя операторов, мы должны помочь им с энергетикой». Шадаев попросил президента поручить регионам оказать операторам содействие в подключении электричества к социально значимым объектам.