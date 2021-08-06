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Сотовые операторы получат господдержку на дорогах

При покрытии трасс и отдаленных населенных пунктов сетями LTE
Валерий Кодачигов
Злата Милявская / Ведомости

Речь на совещании шла об электрификации объектов связи, расположенных вдоль трасс и небольших населенных пунктов. «Ключевой барьер для создания инфраструктуры вдоль дорог – стоимость подключения базовых станций к электричеству, – доложил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. – Она зачастую в десятки раз превышает стоимость оборудования. Обременяя операторов, мы должны помочь им с энергетикой». Шадаев попросил президента поручить регионам оказать операторам содействие в подключении электричества к социально значимым объектам.

Другим важным вопросом глава Минцифры назвал размещение кабелей связи вдоль линий электропередачи: «Зачастую, пользуясь своим монопольным положением, энергетики устанавливают неоправданно высокие тарифы на доступ к своей инфраструктуре». Решение этих проблем, по словам Шадаева, к 2024 г. позволило бы увеличить количество пользователей мобильного интернета в России с нынешних 80 млн до 100 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных