Сотовые операторы получат господдержку на дорогах

Сотовые операторы получат господдержку на дорогахПри покрытии трасс и отдаленных населенных пунктов сетями LTE
Речь на совещании шла об электрификации объектов связи, расположенных вдоль трасс и небольших населенных пунктов. «Ключевой барьер для создания инфраструктуры вдоль дорог – стоимость подключения базовых станций к электричеству, – доложил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. – Она зачастую в десятки раз превышает стоимость оборудования. Обременяя операторов, мы должны помочь им с энергетикой». Шадаев попросил президента поручить регионам оказать операторам содействие в подключении электричества к социально значимым объектам.
Другим важным вопросом глава Минцифры назвал размещение кабелей связи вдоль линий электропередачи: «Зачастую, пользуясь своим монопольным положением, энергетики устанавливают неоправданно высокие тарифы на доступ к своей инфраструктуре». Решение этих проблем, по словам Шадаева, к 2024 г. позволило бы увеличить количество пользователей мобильного интернета в России с нынешних 80 млн до 100 млн.