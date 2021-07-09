Сотовых операторов обяжут построить сети 4G в селах

Сейчас в России чуть более 5000 населенных пунктов с населением 500–1000 человек, при этом рассчитать стоимость их покрытия LTE пока затруднительно: «Проект решения ГКРЧ не содержит техусловий и параметров оказания услуг. Технически можно подключить с помощью одной базовой станции несколько расположенных в зоне ее действия поселков. Однако, если речь пойдет о предоставлении доступа на более высоких скоростях, каждому населенному пункту может потребоваться своя базовая станция».