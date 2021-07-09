Сотовых операторов обяжут построить сети 4G в селах

Сотовых операторов обяжут построить сети 4G в селахЭто обязательное условие продления прав на частоты для LTE
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в августе планирует продлить разрешение на использование частот 700 МГц, 800 МГц и 2,5–2,7 ГГц для сотовых сетей четвертого поколения (LTE) еще на 10 лет. Это следует из материалов комиссии, с которыми ознакомились «Ведомости» (с этим проектом решения ГКРЧ знаком источник в крупной компании связи). Изначальное разрешение было выдано операторам в 2011 г., срок его действия истекает 8 сентября этого года.
Чтобы получить продление, операторы должны будут выполнить ряд условий, говорится в материалах ГКРЧ. С 2023 г. они должны будут строить LTE-сети только на отечественном оборудовании, внесенном в единый реестр российской электронной продукции. Софт, который используют, например, базовые станции, должен быть внесен в реестр отечественного программного обеспечения.
Также операторам придется расширить зону покрытия LTE. К 2028 г. они должны будут покрыть такими сетями 99% населенных пунктов, в которых проживает 500–999 человек, следует из проекта решения госкомиссии. К 2030 г. LTE должно быть покрыто 99% автодорог общего пользования федерального значения.
Минцифры реализует несколько проектов по обеспечению россиян услугами связи и рассматривает различные дополнительные варианты обеспечения страны доступом к современным телекоммуникационным сервисам, отмечает его представитель: «Параллельно Минцифры отслеживает качество работ по выполнению условий использования радиочастот при оказании услуг связи с использованием сетей связи второго, третьего и четвертого поколений (2G/3G/4G)». Комментировать проект решения ГКРЧ в Минцифры не стали.
На деревенской частоте
Сейчас в России чуть более 5000 населенных пунктов с населением 500–1000 человек, при этом рассчитать стоимость их покрытия LTE пока затруднительно: «Проект решения ГКРЧ не содержит техусловий и параметров оказания услуг. Технически можно подключить с помощью одной базовой станции несколько расположенных в зоне ее действия поселков. Однако, если речь пойдет о предоставлении доступа на более высоких скоростях, каждому населенному пункту может потребоваться своя базовая станция».
«Установить базовую станцию LTE в селе, где есть вышка и оптическая линия связи, стоит 3–5 млн руб., – подсчитал сотрудник одной из сотовых компаний. – Если вышки нет – до 7 млн руб.». Если обеспечивать каждый небольшой населенный пункт собственной базовой станцией LTE, расходы операторов могут составить 15–35 млрд руб., посчитали «Ведомости». Порядок расходов действительно может быть таким, согласен гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.
На практике эти расходы могут оказаться несколько меньше.
Компании, покрывающие такие населенные пункты, смогут использовать инфраструктуру конкурентов как виртуальные операторы (MVNO), не подключать села, если они являются «труднодоступными ввиду особых природных условий расположения» и т. п., говорится в материалах ГКРЧ.
Покрывать LTE населенные пункты с населением более 1000 человек операторов обязывает решение ГКРЧ от 2013 г. Деревни и села, в которых проживает 100–500 человек, сейчас по госконтракту подключает «Ростелеком» – для развертывания LTE-сетей более чем в 24 000 населенных пунктов ему специально были выделены частоты 2,3–2,4 ГГц.
«Населенные пункты с населением 500–1000 выпали из государственных проектов ликвидации цифрового неравенства, теперь чиновники стремятся восполнить этот пробел», – считает один из собеседников «Ведомостей».
Сотовые попутчики
По данным Росстата, на конец 2020 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения составила 60 430 км. За покрытием сотовой связью 32 ключевых трасс общей протяженностью около 27 000 км следит Роскомнадзор. По его данным, на конец IV квартала 2020 г. сотовая связь была доступна более чем на 90% их протяжения (среди немногочисленных исключений, к примеру, трасса М56 «Лена», где этот показатель не превышает 52%).
«Однако уровень покрытия LTE на этих и других федеральных автодорогах не достигает в целом 70% – каждый дополнительный процент сопряжен с весомыми расходами операторов», – утверждает человек, знакомый с менеджерами нескольких сотовых компаний.
Изначально программа «Цифровая экономика» предусматривала субсидии операторам на покрытие автодорог связью в 2019–2024 гг. в размере 28 млрд руб. (в 2020 г. Минцифры предложило сократить этот бюджет до 18,4 млрд руб.). Однако субсидии так и не нашли получателей – в частности, потому, что эксплуатация базовых станций, построенных за счет госсубсидий, принесет больше расходов, чем доходов, рассказывали ранее «Ведомостям» участники сотового рынка.
«Основной проблемой для строительства базовых станций на дорогах является отсутствие не только магистральных линий связи, но и электричества – без решения проблемы электрификации трасс решить задачу покрытия дорог на 100% просто невозможно», – уверен человек, знакомый с менеджерами сотовых операторов.
«Российское» значит «совместное»
Регулятор последовательно принуждает операторов переходить на российское оборудование, и продление разрешений на частоты 4G стало еще одним поводом.
С 2023 г. сотовым компаниям придется переключиться на отечественные разработки. Связистов такие перспективы настораживают. «Сейчас на рынке в нужном объеме нет отечественного оборудования LTE с поддержкой всех необходимых функций и диапазонов, а также с необходимым уровнем надежности», – заявил представитель «Вымпелкома».
«Сейчас операторы ведут с Минцифры переговоры относительно условий продления разрешения на использование частот LTE. Решение об использовании отечественных базовых станций принято на высоком уровне, но есть большие сомнения, что российским компаниям удастся наладить производство таких объемов оборудования, – сомневается сотрудник крупной компании связи. – Как вариант – может быть, удастся договориться о локализации производства в России с зарубежными вендорами».
«Ростех» уже разработал базовые станции LTE и LTE-Advanced, утверждает представитель госкорпорации: «Оборудование входит в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения и полностью соответствует критериям отечественного происхождения, установленным Минпромторгом, а также действующим требованиям «Правил применения базовых станций», утвержденным Минцифрой». По его словам, корпорация начинает серийное производство пилотных партий базовых станций.
В конце октября 2020 г. рабочий прототип базовой станции для 5G и LTE был представлен «Сколтехом». Станция использует отечественное программное обеспечение и импортную аппаратную платформу, рассказывал «Ведомостям» руководитель Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Дмитрий Лаконцев.
МТС готова закупать конкурентоспособное российское оборудование с требуемыми характеристиками, качеством и ценами, уверяет ее представитель Алексей Меркутов: «У нас с ГК «Элемент» и «Сколтехом» реализуется проект по разработке 5G-оборудования на основе стандартов Open RAN, а в Казани у нас работают базовые станции с полностью отечественным софтом».
Представители «Мегафона» и Tele2 отказались от комментариев.
«На разработку программного и аппаратного обеспечения для конкурентоспособных базовых станций, как показывает опыт, уходит много лет, – отмечает Анкилов. – Кроме того, российским вендорам придется вложить значительные средства в покупку лицензий и патентов, связанных с LTE, поскольку все основные решения в этой области уже разработаны зарубежными производителями. Так что, скорее всего, базовые станции будут отечественными весьма условно – поскольку представить их нужно в сжатые сроки, при закупках оборудования, скорее всего, операторам будет предложена продукция СП российских и зарубежных компаний».