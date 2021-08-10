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Тиньков и Волож строят суперприложения для своих экосистем, не считаясь с расходами

Хотя сама концепция суперприложений еще себя не подтвердила
Татьяна Исакова
Олег Тиньков (на фото слева) – 12 млн пользователей супераппа ежемесячно. Аркадий Волож (на фото справа) – 30 млн активных пользователей супераппа /Евгений Разумный / Ведомости

«Мы запускаем первое суперприложение в России – это одновременно и свой внутренний App Store с мини-приложениями, и первый российский WeChat с партнерскими сервисами и услугами», – торжественно объявил «Тинь- кофф банк» 9 декабря 2019 г. В этом релизе, опубликованном на сайте банка, были подчеркнуты отдельные буквы. Из них складывалась фраза: «Шах и мат, Сбер, Яндекс и Мейл».

Почему эти три бренда? Они, как и «Тинькофф», строят бизнес-экосистемы имени себя. Суперприложение (superapp), мобильная платформа с расширенным функционалом, – одна из фундаментальных колонн такой системы. Так считает, например, Олег Тиньков. И у него есть свой взгляд на то, что может быть мотором superapp. «Успех китайских экосистем объясняется тем, что в ядре каждой есть банк: человек не может покупать продукты, пользоваться подписками, сервисами и т. д., не заплатив деньги», – говорил он на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 г. То есть ключом к успеху является то, что у Тинькова как раз есть: популярный онлайн-банк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных