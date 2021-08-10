Тиньков и Волож строят суперприложения для своих экосистем, не считаясь с расходами

Тиньков и Волож строят суперприложения для своих экосистем, не считаясь с расходамиХотя сама концепция суперприложений еще себя не подтвердила
«Мы запускаем первое суперприложение в России – это одновременно и свой внутренний App Store с мини-приложениями, и первый российский WeChat с партнерскими сервисами и услугами», – торжественно объявил «Тинь- кофф банк» 9 декабря 2019 г. В этом релизе, опубликованном на сайте банка, были подчеркнуты отдельные буквы. Из них складывалась фраза: «Шах и мат, Сбер, Яндекс и Мейл».
Почему эти три бренда? Они, как и «Тинькофф», строят бизнес-экосистемы имени себя. Суперприложение (superapp), мобильная платформа с расширенным функционалом, – одна из фундаментальных колонн такой системы. Так считает, например, Олег Тиньков. И у него есть свой взгляд на то, что может быть мотором superapp. «Успех китайских экосистем объясняется тем, что в ядре каждой есть банк: человек не может покупать продукты, пользоваться подписками, сервисами и т. д., не заплатив деньги», – говорил он на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 г. То есть ключом к успеху является то, что у Тинькова как раз есть: популярный онлайн-банк.