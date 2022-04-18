Продажи ноутбуков с начала года выросли почти на треть

В I квартале 2022 г. в России было продано 950 000 ноутбуков, подсчитали в «М.видео-Эльдорадо». Это, по словам ее представителя, на 28% больше, чем годом ранее, при этом у самой компании прирост составил 35%. Самую высокую динамику – более 50% – в первые три месяца этого года показали китайские бренды (Lenovo, Honor, Huawei и проч.). Таких ноутбуков было продано 285 000 шт., в результате чего их доля за год выросла с 26 до 30%. Китайские бренды делят 2-е место по доле рынка с американскими (HP, Apple, Dell) и уступают лишь тайваньским (Acer, Asus и др.), но их доля в продажах за год снизилась с 46 до 38%, уточнил представитель «М.видео-Эльдорадо».