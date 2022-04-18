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Продажи ноутбуков с начала года выросли почти на треть

Китайские бренды постепенно вытесняют модели из других стран, включая США
Маргарита Соболь
С начала года на ноутбуки наблюдается стабильный спрос / Максим Стулов / Ведомости

В I квартале 2022 г. в России было продано 950 000 ноутбуков, подсчитали в «М.видео-Эльдорадо». Это, по словам ее представителя, на 28% больше, чем годом ранее, при этом у самой компании прирост составил 35%. Самую высокую динамику – более 50% – в первые три месяца этого года показали китайские бренды (Lenovo, Honor, Huawei и проч.). Таких ноутбуков было продано 285 000 шт., в результате чего их доля за год выросла с 26 до 30%. Китайские бренды делят 2-е место по доле рынка с американскими (HP, Apple, Dell) и уступают лишь тайваньским (Acer, Asus и др.), но их доля в продажах за год снизилась с 46 до 38%, уточнил представитель «М.видео-Эльдорадо».

«Вслед за рынком смартфонов китайские бренды уверенно покоряют и сегмент ноутбуков – за счет достаточно широкой линейки моделей под разные потребности и оптимального сочетания цены и функциональности, объясняет руководитель департамента «Домашний офис и фото» «М.видео-Эльдорадо» Олег Резников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных