НТВ могут вернуть часть НДС российского подразделения Google

Поводом для судебного разбирательства послужила блокировка канала НТВ на YouTube в 70 странах, включая все страны ЕС, введенная сервисом 2 марта. Аккаунт телеканала занимал пятое место по количеству просмотров в русскоязычном сегменте площадки, а его аудитория составляла почти 17 млн пользователей. Ранее суд арестовал имущество «дочки» Google в России на 500 млн руб. по аналогичному иску от ООО «Газпром-медиа развлекательное телевидение», а также 1 млрд руб. в марте в пользу канала «Царьград», который был заблокирован еще в 2020 г.