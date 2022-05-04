НТВ могут вернуть часть НДС российского подразделения Google

НТВ могут вернуть часть НДС российского подразделения GoogleИск российского телеканала на 500 млн рублей не станет проблемой для владельца YouTube
Арбитражный суд Москвы по иску телеканала НТВ согласился арестовать денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество российского подразделения американской компании Google ООО «Гугл» на общую сумму 500 млн руб., говорится в опубликованном 4 мая решении суда от 29 апреля.
Поводом для судебного разбирательства послужила блокировка канала НТВ на YouTube в 70 странах, включая все страны ЕС, введенная сервисом 2 марта. Аккаунт телеканала занимал пятое место по количеству просмотров в русскоязычном сегменте площадки, а его аудитория составляла почти 17 млн пользователей. Ранее суд арестовал имущество «дочки» Google в России на 500 млн руб. по аналогичному иску от ООО «Газпром-медиа развлекательное телевидение», а также 1 млрд руб. в марте в пользу канала «Царьград», который был заблокирован еще в 2020 г.
Ответчиками по иску НТВ выступали три структуры Google, но только ООО «Гугл» зарегистрировано в РФ. Google Ireland Limited и Google LLC находятся, соответственно, в Ирландии и США.
Представитель Google в России и представитель НТВ отказались от комментариев.
Разблокировка YouTube-каналов НТВ – это одновременно технический и политический вопрос, но взыскать деньги, особенно если компания уже понесла убытки, вполне реально, считает эксперт Moscow Digital School Андрей Третьяков. У компании в России есть два основных актива, первый – это права требования к ИФНС.
«Так как Google – иностранная компания и может работать в России без НДС, налоговая служба каждый год возвращает компании НДС, уплаченный ООО «Гугл», – объясняет Третьяков. Второй актив – это остатки на расчетных счетах компании. По данным «СПАРК–Интерфакса» на 31 декабря 2021 г., на ее счете было более 3 млрд руб. «НТВ считает 500 млн руб. неким лимитом финансовой ответственности ООО «Гугл», именно поэтому оно попросило суд заблокировать указанную сумму», – добавляет юрист.
Третьяков считает, что при негативном сценарии российское подразделение Google сможет легко исполнить наложенное на него обязательство: «Что такое для ООО «Гугл» 500 млн руб.? За прошлый год его выручка составила 134 млрд руб., а за позапрошлый – 85 млрд руб. Блокировка этой суммы не должна быть значимой для них». При этом эксперт допускает, что ИТ-компания может попытаться оспорить решение суда в апелляции.
Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян соглашается с тем, что арест коснется возвратного НДС и расчетных счетов, и добавляет, что под имуществом может подразумеваться также недвижимое имущество или компьютерная техника, принадлежащая ООО «Гугл». Но своей недвижимости у российского юрлица, судя по данным «СПАРК–Интерфакса», нет, и компания арендует площади.
На позицию Google решение суда не повлияет, тем более что по факту компания ушла из России и вывезла своих сотрудников после начала специальной военной операции на Украине, считает Казарян. Он напоминает, что ранее суд уже изъял со счетов компании 1 млрд руб. неустойки за блокировку YouTube-канала «Царьград».
25 апреля суд отклонил первое требование НТВ арестовать имущество ООО «Гугл», посчитав, что «при наложении ареста на денежные средства ответчика могут быть нарушены права и охраняемые законом интересы как ответчика, так и третьих лиц, поскольку денежные средства и имущество могут использоваться ответчиком при осуществлении хозяйственной деятельности». Кроме того, истец тогда не предоставил данных о наличии средств на расчетных счетах ответчика, а также данных о количестве расчетных счетов и объемах движимого и недвижимого имущества.
Новое слушание по делу назначено на 24 мая.