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НТВ могут вернуть часть НДС российского подразделения Google

Иск российского телеканала на 500 млн рублей не станет проблемой для владельца YouTube
Анастасия Курашева
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы по иску телеканала НТВ согласился арестовать денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество российского подразделения американской компании Google ООО «Гугл» на общую сумму 500 млн руб., говорится в опубликованном 4 мая решении суда от 29 апреля.

Поводом для судебного разбирательства послужила блокировка канала НТВ на YouTube в 70 странах, включая все страны ЕС, введенная сервисом 2 марта. Аккаунт телеканала занимал пятое место по количеству просмотров в русскоязычном сегменте площадки, а его аудитория составляла почти 17 млн пользователей. Ранее суд арестовал имущество «дочки» Google в России на 500 млн руб. по аналогичному иску от ООО «Газпром-медиа развлекательное телевидение», а также 1 млрд руб. в марте в пользу канала «Царьград», который был заблокирован еще в 2020 г.

Ответчиками по иску НТВ выступали три структуры Google, но только ООО «Гугл» зарегистрировано в РФ. Google Ireland Limited и Google LLC находятся, соответственно, в Ирландии и США.

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Представитель Google в России и представитель НТВ отказались от комментариев.

Разблокировка YouTube-каналов НТВ – это одновременно технический и политический вопрос, но взыскать деньги, особенно если компания уже понесла убытки, вполне реально, считает эксперт Moscow Digital School Андрей Третьяков. У компании в России есть два основных актива, первый – это права требования к ИФНС.

«Так как Google – иностранная компания и может работать в России без НДС, налоговая служба каждый год возвращает компании НДС, уплаченный ООО «Гугл», – объясняет Третьяков. Второй актив – это остатки на расчетных счетах компании. По данным «СПАРК–Интерфакса» на 31 декабря 2021 г., на ее счете было более 3 млрд руб. «НТВ считает 500 млн руб. неким лимитом финансовой ответственности ООО «Гугл», именно поэтому оно попросило суд заблокировать указанную сумму», – добавляет юрист.

Третьяков считает, что при негативном сценарии российское подразделение Google сможет легко исполнить наложенное на него обязательство: «Что такое для ООО «Гугл» 500 млн руб.? За прошлый год его выручка составила 134 млрд руб., а за позапрошлый – 85 млрд руб. Блокировка этой суммы не должна быть значимой для них». При этом эксперт допускает, что ИТ-компания может попытаться оспорить решение суда в апелляции.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян соглашается с тем, что арест коснется возвратного НДС и расчетных счетов, и добавляет, что под имуществом может подразумеваться также недвижимое имущество или компьютерная техника, принадлежащая ООО «Гугл». Но своей недвижимости у российского юрлица, судя по данным «СПАРК–Интерфакса», нет, и компания арендует площади.

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На позицию Google решение суда не повлияет, тем более что по факту компания ушла из России и вывезла своих сотрудников после начала специальной военной операции на Украине, считает Казарян. Он напоминает, что ранее суд уже изъял со счетов компании 1 млрд руб. неустойки за блокировку YouTube-канала «Царьград».

25 апреля суд отклонил первое требование НТВ арестовать имущество ООО «Гугл», посчитав, что «при наложении ареста на денежные средства ответчика могут быть нарушены права и охраняемые законом интересы как ответчика, так и третьих лиц, поскольку денежные средства и имущество могут использоваться ответчиком при осуществлении хозяйственной деятельности». Кроме того, истец тогда не предоставил данных о наличии средств на расчетных счетах ответчика, а также данных о количестве расчетных счетов и объемах движимого и недвижимого имущества.

Новое слушание по делу назначено на 24 мая.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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