«Яндекс.Маркет» запускает сервис выкупа подержанных товаров

«Яндекс.Маркет» запускает сервис перепродажи вещей частных лиц, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Сделки на платформе будут осуществляться не напрямую, как, например, у «Авито», а через партнеров-реселлеров, объяснил он: они будут определять стоимость товара, выкупать его у пользователя, проводить проверку подлинности и состояния товаров, их предпродажную подготовку, а также осуществлять саму реализацию товаров на «Маркете». По словам собеседника, «Маркет» в рамках запуска не будет взимать дополнительных комиссий с выкупщиков или продавцов.