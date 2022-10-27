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«Яндекс.Маркет» запускает сервис выкупа подержанных товаров

На этом рынке компании придется конкурировать в первую очередь с «Авито»
Екатерина Кинякина Маргарита Соболь
«Яндекс» увеличил количество партнеров, с которыми будет сотрудничать на платформе / Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс.Маркет» запускает сервис перепродажи вещей частных лиц, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Сделки на платформе будут осуществляться не напрямую, как, например, у «Авито», а через партнеров-реселлеров, объяснил он: они будут определять стоимость товара, выкупать его у пользователя, проводить проверку подлинности и состояния товаров, их предпродажную подготовку, а также осуществлять саму реализацию товаров на «Маркете». По словам собеседника, «Маркет» в рамках запуска не будет взимать дополнительных комиссий с выкупщиков или продавцов.

В июне «Яндекс.Маркет» в партнерстве с сервисом The Cultt запустил продажу бывших в употреблении брендовых сумок, писали «Ведомости». Тогда на сайте «Маркета» появился новый раздел, средняя цена товаров в нем превышала 100 000 руб. Теперь же в этом разделе появится возможность продать б/у вещи. Пока количество категорий товаров для перепродажи ограничено, рассказал представитель «Маркета»: в первое время это будут детские коляски, брендовые аксессуары, техника (телефоны, планшеты, умные часы), автомобильные шины и конструкторы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных