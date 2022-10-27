«Яндекс.Маркет» запускает сервис выкупа подержанных товаров

«Яндекс.Маркет» запускает сервис выкупа подержанных товаровНа этом рынке компании придется конкурировать в первую очередь с «Авито»
«Яндекс.Маркет» запускает сервис перепродажи вещей частных лиц, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Сделки на платформе будут осуществляться не напрямую, как, например, у «Авито», а через партнеров-реселлеров, объяснил он: они будут определять стоимость товара, выкупать его у пользователя, проводить проверку подлинности и состояния товаров, их предпродажную подготовку, а также осуществлять саму реализацию товаров на «Маркете». По словам собеседника, «Маркет» в рамках запуска не будет взимать дополнительных комиссий с выкупщиков или продавцов.
В июне «Яндекс.Маркет» в партнерстве с сервисом The Cultt запустил продажу бывших в употреблении брендовых сумок, писали «Ведомости». Тогда на сайте «Маркета» появился новый раздел, средняя цена товаров в нем превышала 100 000 руб. Теперь же в этом разделе появится возможность продать б/у вещи. Пока количество категорий товаров для перепродажи ограничено, рассказал представитель «Маркета»: в первое время это будут детские коляски, брендовые аксессуары, техника (телефоны, планшеты, умные часы), автомобильные шины и конструкторы.