«М.видео» начала продавать «как новые» iPhone

На сайте ритейлера представлено две модели iPhone в различных цветах и с разным объемом памяти: iPhone 11 и iPhone XR. Причем стоимость некоторых подержанных гаджетов в состоянии «как новые» может быть не намного меньше, чем у сопоставимых с ними новых моделей. Например, б/у iPhone XR с 64 Гб памяти в сером цвете можно купить за 38 490 руб., а новый гаджет этой же модификации, но в красном цвете – за 39 999 руб. Подержанный iPhone 11 64 Гб стоит 39 990 руб., аналогичный новый аппарат продается на сайте за 47 999 руб.