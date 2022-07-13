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«М.видео» начала продавать «как новые» iPhone

Их цена оказалась очень близка к стоимости новых гаджетов
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Продавать б/у аппараты в офлайн-магазинах ритейлер пока не планирует: только на сайте с самовывозом после полной предоплаты / Максим Стулов / Ведомости

«М.видео» запустила продажу подержанных смартфонов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ритейлера. Пока что покупателям доступны только модели iPhone в состоянии «как новые», убедился корреспондент «Ведомостей».

На сайте ритейлера представлено две модели iPhone в различных цветах и с разным объемом памяти: iPhone 11 и iPhone XR. Причем стоимость некоторых подержанных гаджетов в состоянии «как новые» может быть не намного меньше, чем у сопоставимых с ними новых моделей. Например, б/у iPhone XR с 64 Гб памяти в сером цвете можно купить за 38 490 руб., а новый гаджет этой же модификации, но в красном цвете – за 39 999 руб. Подержанный iPhone 11 64 Гб стоит 39 990 руб., аналогичный новый аппарат продается на сайте за 47 999 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных