К Ericsson подали первый иск из-за отказа поставить телекомоборудование в Россию

Ответчиком по делу кроме шведов также выступает российская компания «Сател ТВК», которая поставляла Tele2 оборудование Ericsson, уточнил «Ведомостям» представитель оператора. Иск последовал «из-за отказа компаний исполнять обязательства по поставкам оборудования», пояснил он. «Причем большая часть недопоставленного оборудования относится к заказам, сделанным задолго до введения санкций», – подчеркнул представитель Tele2. Он добавил, что компания требует обязать ответчиков выполнить условия контрактов, по которым партнеры [ранее] достигли договоренностей.