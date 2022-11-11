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К Ericsson подали первый иск из-за отказа поставить телекомоборудование в Россию

Tele2 пытается взыскать долг и неустойку со шведской компании
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Ericsson прекратила поставки в Россию по действующим контрактам уже в конце февраля 2022 г. / Артем Геодакян / ТАСС

Мобильный оператор Tele2 судится с Ericsson из-за отказа шведской компании поставлять продукцию в Россию из-за санкций. Иск к вендору подан в Арбитражный суд Москвы 9 ноября, указано в картотеке арбитражных дел (КАД).

Ответчиком по делу кроме шведов также выступает российская компания «Сател ТВК», которая поставляла Tele2 оборудование Ericsson, уточнил «Ведомостям» представитель оператора. Иск последовал «из-за отказа компаний исполнять обязательства по поставкам оборудования», пояснил он. «Причем большая часть недопоставленного оборудования относится к заказам, сделанным задолго до введения санкций», – подчеркнул представитель Tele2. Он добавил, что компания требует обязать ответчиков выполнить условия контрактов, по которым партнеры [ранее] достигли договоренностей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных