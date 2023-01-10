Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

«Тинькофф банк» тестирует функцию звонков из мобильного приложения

Это должно нарастить базу виртуального оператора «Тинькофф мобайл» через проникновение в базу клиентов банка
Анастасия Курашева Анна Устинова
В банковском сегменте операторов функцию звонков из приложения на сторонние номера никто не внедрял / Евгений Разумный / Ведомости

«Тинькофф банк» разрабатывает функцию звонков на номера российских операторов непосредственно из банковского приложения, рассказали «Ведомостям» два источника в компании. С ее помощью звонки можно совершать с виртуального номера мобильного оператора (MVNO) «Тинькофф мобайл» без оформления сим-карты, уточнил собеседник «Ведомостей». По словам одного из источников, пока функция тестируется сотрудниками банка в закрытом режиме. Когда она может стать доступной для пользователей – он не уточнил.

«Мы тестируем на небольшом количестве сотрудников функционал для мобильного приложения, аналогичный WhatsApp (входит в признанную экстремистской и запрещённую в России Meta. — «Ведомости») и WiFi calling», — подтвердил представитель банка. Дальнейшие решения будут приниматься по итогам теста, добавил он.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных