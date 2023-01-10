«Тинькофф банк» тестирует функцию звонков из мобильного приложения

«Тинькофф банк» тестирует функцию звонков из мобильного приложенияЭто должно нарастить базу виртуального оператора «Тинькофф мобайл» через проникновение в базу клиентов банка
«Тинькофф банк» разрабатывает функцию звонков на номера российских операторов непосредственно из банковского приложения, рассказали «Ведомостям» два источника в компании. С ее помощью звонки можно совершать с виртуального номера мобильного оператора (MVNO) «Тинькофф мобайл» без оформления сим-карты, уточнил собеседник «Ведомостей». По словам одного из источников, пока функция тестируется сотрудниками банка в закрытом режиме. Когда она может стать доступной для пользователей – он не уточнил.
«Мы тестируем на небольшом количестве сотрудников функционал для мобильного приложения, аналогичный WhatsApp (входит в признанную экстремистской и запрещённую в России Meta. — «Ведомости») и WiFi calling», — подтвердил представитель банка. Дальнейшие решения будут приниматься по итогам теста, добавил он.