«Тинькофф банк» тестирует функцию звонков из мобильного приложения

«Тинькофф банк» разрабатывает функцию звонков на номера российских операторов непосредственно из банковского приложения, рассказали «Ведомостям» два источника в компании. С ее помощью звонки можно совершать с виртуального номера мобильного оператора (MVNO) «Тинькофф мобайл» без оформления сим-карты, уточнил собеседник «Ведомостей». По словам одного из источников, пока функция тестируется сотрудниками банка в закрытом режиме. Когда она может стать доступной для пользователей – он не уточнил.