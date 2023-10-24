Трафик в Telegram вырос на десятки процентов за год

О двукратном росте трафика мессенджера говорит гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. По оценке агентства, за первые девять месяцев 2022 г. совокупный объем трафика Telegram у операторов «большой четверки» составил около 25 Тб (или около 6 Тб на оператора). За тот же период 2023 г. совокупный трафик составил уже около 50 Тб, уточнил Кусков. Это в первую очередь связано с ростом пользовательской аудитории, увеличением количества каналов и сеток каналов, которые публикуют огромное количество медиаконтента, а также с запуском функции «сториз» (коротких видео или фото, исчезающих через 24 ч после публикации).