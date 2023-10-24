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Трафик в Telegram вырос на десятки процентов за год

Мессенджер стал одной из основных площадок потребления мультимедийного контента
Екатерина Кинякина Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости

Трафик в Telegram российских интернет-пользователей за год вырос на десятки процентов, следует из комментариев, предоставленных «Ведомостям» представителями крупных телекомоператоров. В сети «Мегафона» трафик с января по сентябрь 2023 г. вырос на 80% год к году, в сети Tele2 – почти на 100%. Представитель «Билайна» сообщил, что трафик в Telegram за этот период увеличился в 1,5 раза. В сети МТС трафик Telegram вырос на 35%. Абсолютные цифры операторы не раскрывают.

О двукратном росте трафика мессенджера говорит гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. По оценке агентства, за первые девять месяцев 2022 г. совокупный объем трафика Telegram у операторов «большой четверки» составил около 25 Тб (или около 6 Тб на оператора). За тот же период 2023 г. совокупный трафик составил уже около 50 Тб, уточнил Кусков. Это в первую очередь связано с ростом пользовательской аудитории, увеличением количества каналов и сеток каналов, которые публикуют огромное количество медиаконтента, а также с запуском функции «сториз» (коротких видео или фото, исчезающих через 24 ч после публикации).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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