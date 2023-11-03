Москва еще не нашла поставщика биометрических комплексов для мобильных проверок

Москва еще не нашла поставщика биометрических комплексов для мобильных проверокЦОДД планировало заказать 150 устройств, следует из техзадания
В Москве пока не смогли приобрести мобильные биометрические комплексы для наблюдения за нештатными ситуациями при проведении массовых мероприятий за 225 млн руб., следует из данных электронного аукциона, документация которого была опубликована на портале госзакупок в конце октября. Подведомственное правительству Москвы ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) планировало заказать 150 комплексов, следует из техзадания.
Поставщик должен был быть определен до 1 ноября, но к 30 октября не было подано ни одной заявки. Аукцион признали несостоявшимся, следует из протокола. Представитель ЦОДДа воздержался от комментариев.
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