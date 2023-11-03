Москва еще не нашла поставщика биометрических комплексов для мобильных проверок

В Москве пока не смогли приобрести мобильные биометрические комплексы для наблюдения за нештатными ситуациями при проведении массовых мероприятий за 225 млн руб., следует из данных электронного аукциона, документация которого была опубликована на портале госзакупок в конце октября. Подведомственное правительству Москвы ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) планировало заказать 150 комплексов, следует из техзадания.