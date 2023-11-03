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Москва еще не нашла поставщика биометрических комплексов для мобильных проверок

ЦОДД планировало заказать 150 устройств, следует из техзадания
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

В Москве пока не смогли приобрести мобильные биометрические комплексы для наблюдения за нештатными ситуациями при проведении массовых мероприятий за 225 млн руб., следует из данных электронного аукциона, документация которого была опубликована на портале госзакупок в конце октября. Подведомственное правительству Москвы ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) планировало заказать 150 комплексов, следует из техзадания.

Поставщик должен был быть определен до 1 ноября, но к 30 октября не было подано ни одной заявки. Аукцион признали несостоявшимся, следует из протокола. Представитель ЦОДДа воздержался от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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