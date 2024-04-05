Бытовую технику и смартфоны стали чаще ремонтировать

Бытовую технику и смартфоны стали чаще ремонтироватьНо в то же время спрос на починку компьютеров и ноутбуков упал
Спрос на ремонт бытовой техники в России в прошлом году вырос на 64% по сравнению с 2022 г., подсчитал по запросу «Ведомостей» сервис «Авито услуги». Тенденцию подтвердил представитель онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи.ру»: год к году спрос на ремонт электроники вырос на 36%.
Больше всего запросов пришлось на ремонт стиральных и сушильных машин всех брендов – на 181%, подсчитали в «Авито услугах». В компании абсолютных показателей по количеству запросов или объявлений о такой услуге не раскрывают. Согласно данным площадки, на сегодня там размещено более 170 000 объявлений о ремонте стиральной техники. Стоимость на такие услуги на площадке начинается от 500–800 руб.
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