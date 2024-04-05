Бытовую технику и смартфоны стали чаще ремонтировать

Больше всего запросов пришлось на ремонт стиральных и сушильных машин всех брендов – на 181%, подсчитали в «Авито услугах». В компании абсолютных показателей по количеству запросов или объявлений о такой услуге не раскрывают. Согласно данным площадки, на сегодня там размещено более 170 000 объявлений о ремонте стиральной техники. Стоимость на такие услуги на площадке начинается от 500–800 руб.