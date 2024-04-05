/ Технологии

Бытовую технику и смартфоны стали чаще ремонтировать

Но в то же время спрос на починку компьютеров и ноутбуков упал
Анна Устинова
Сломавшуюся бытовую технику теперь все реже выкидывают на помойку/ Максим Стулов / Ведомости

Спрос на ремонт бытовой техники в России в прошлом году вырос на 64% по сравнению с 2022 г., подсчитал по запросу «Ведомостей» сервис «Авито услуги». Тенденцию подтвердил представитель онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи.ру»: год к году спрос на ремонт электроники вырос на 36%.

Больше всего запросов пришлось на ремонт стиральных и сушильных машин всех брендов – на 181%, подсчитали в «Авито услугах». В компании абсолютных показателей по количеству запросов или объявлений о такой услуге не раскрывают. Согласно данным площадки, на сегодня там размещено более 170 000 объявлений о ремонте стиральной техники. Стоимость на такие услуги на площадке начинается от 500–800 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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