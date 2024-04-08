Бизнес предложил Минцифры запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков

Бизнес предложил Минцифры запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуковСборщики электроники также просят льготные кредиты для производства отечественной техники
Консорциум АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ, объединяет ряд крупных российских производителей электроники, в том числе «Аквариус», Yadro, Depo и др.) предложил исключить из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. Эта идея вошла в перечень инициатив по продвижению российских товаров в рознице, направленный АНО ВТ в Минцифры. Чтобы стимулировать производство и закупки техники для массового сегмента, АНО ВТ также предлагает давать российским вендорам и федеральным торговым сетям льготные кредиты.
Направленный в Минцифры документ есть в распоряжении «Ведомостей». О подготовке этих предложений знают и два собеседника издания на рынке электроники.
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