В правительстве обсуждают запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG
«Обсуждаем с Минпромторгом введение запрета на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования (имеются в виду сервера и СХД) из недружественных стран (к примеру, это HP и IBM), по которому есть конкурентные российские аналоги, а также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают», – рассказал министр (цитата по «Интерфаксу»).
Шадаев подчеркнул, что обсуждаются ограничения только в отношении продукций СХД, серверов и др., имеющих аналоги российского производства или производства дружественных стран.
В сентябре 2022 г. цены на серверы и системы хранения данных (СХД) выросли на 30–50% по сравнению с январем, рассказал «Ведомостям» директор управления облачных решений Softline Дмитрий Исаев. Рост стоимости и сроков поставок серверного оборудования подтвердили также представители компаний «Дисилоджик», Selectel, «Промобит» и «Норси-транс».
2 июня этого года в Минпромторге подтвердили обсуждение возможности ограничения параллельного импорта радиоэлектроники. Сейчас, по заявлению министерства, идет сбор «обоснованных предложений по конкретным брендам, подтвержденных соответствующими цифрами производства аналогичных отечественных товаров». Ведомство объяснило это «проведением оптимизации списка брендов, которые разрешено ввозить в страну по параллельному импорту».
В тот же день «Коммерсантъ» сообщил, что Минпромторг и российские производители техники могут ограничить параллельный импорт в Россию вычислительной электроники более 20 зарубежных брендов. В список таких брендов, по данным газеты, входят Acer, Asus, MSI, Palit и др.
Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В РФ эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В сентябре механизм был продлен на 2023 г.