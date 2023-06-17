В правительстве обсуждают запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG

«Обсуждаем с Минпромторгом введение запрета на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования (имеются в виду сервера и СХД) из недружественных стран (к примеру, это HP и IBM), по которому есть конкурентные российские аналоги, а также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают», – рассказал министр (цитата по «Интерфаксу»).