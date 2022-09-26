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Отечественные серверы подорожали в полтора раза

Их производители зависят от иностранных комплектующих
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Стоимость на вычислительную технику для построения ЦОД интенсивно растет последние несколько лет / Андрей Гордеев / Ведомости

Средний рост цен на серверы и системы хранения данных (СХД) отечественных производителей в сентябре составил 30–50% по сравнению с январем, а сроки поставок у крупных производителей выросли до нескольких месяцев, рассказал «Ведомостям» директор управления облачных решений Softline Дмитрий Исаев. Рост стоимости и сроков поставок серверного оборудования подтвердили также представители компаний «Дисилоджик», Selectel, «Промобит» и «Норси-транс».

На пике турбулентности, в марте – апреле, цены на топовые модели серверов российских производителей показывали рост до 10 раз, вспоминает Исаев. Сейчас, по его словам, ситуация стабилизировалась и рост цен на серверы по сравнению с январскими показателями колеблется на уровне от 30 до 50%. При этом, добавляет Исаев, стоимость российского оборудования и раньше была «довольно высокой», вследствие чего для развития облачных решений компании отдавали предпочтение западным и китайским производителям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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