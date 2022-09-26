Отечественные серверы подорожали в полтора раза

Отечественные серверы подорожали в полтора разаИх производители зависят от иностранных комплектующих
Средний рост цен на серверы и системы хранения данных (СХД) отечественных производителей в сентябре составил 30–50% по сравнению с январем, а сроки поставок у крупных производителей выросли до нескольких месяцев, рассказал «Ведомостям» директор управления облачных решений Softline Дмитрий Исаев. Рост стоимости и сроков поставок серверного оборудования подтвердили также представители компаний «Дисилоджик», Selectel, «Промобит» и «Норси-транс».
На пике турбулентности, в марте – апреле, цены на топовые модели серверов российских производителей показывали рост до 10 раз, вспоминает Исаев. Сейчас, по его словам, ситуация стабилизировалась и рост цен на серверы по сравнению с январскими показателями колеблется на уровне от 30 до 50%. При этом, добавляет Исаев, стоимость российского оборудования и раньше была «довольно высокой», вследствие чего для развития облачных решений компании отдавали предпочтение западным и китайским производителям.