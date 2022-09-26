Отечественные серверы подорожали в полтора раза

На пике турбулентности, в марте – апреле, цены на топовые модели серверов российских производителей показывали рост до 10 раз, вспоминает Исаев. Сейчас, по его словам, ситуация стабилизировалась и рост цен на серверы по сравнению с январскими показателями колеблется на уровне от 30 до 50%. При этом, добавляет Исаев, стоимость российского оборудования и раньше была «довольно высокой», вследствие чего для развития облачных решений компании отдавали предпочтение западным и китайским производителям.